Fenerbahçe'den sürpriz transfer: Sidiki Cherif

Fenerbahçe'nin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden SCO Angers forması giyen 19 yaşındaki forvet Sidiki Cherif'i kadrosuna katmak için girişimlerini artırdığı öne sürüldü.
L'Equipe'te yer alan habere göre, genç oyuncuya İngiltere'den Crystal Palace ve Fransa'dan Paris FC'nin de ilgisi bulunurken, sarı-lacivertli kulübün transferde ısrarcı olduğu ifade edildi.
Ara transfer döneminde iddialı bir kadro yapılanması hedefleyen Fenerbahçe'nin, Cherif'i ikna etmek adına temaslarını yoğunlaştırdığı aktarıldı.
SIDIKI CHERIF İLE ANLAŞILDI
Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu da Fenerbahçe'nin SCO Angers'in 19 yaşındaki golcüsü Sidiki Cherif ile anlaşmaya vardığını duyurdu.
SIDIKI CHERIF KİMDİR?
Forvet ve sol kanat olarak oynayan, Fransa'nın önemli yeteneklerinden biri olarak gösterilen Sidiki Cherif, bu sezon Angers formasıyla oynadığı 19 Ligue 1 maçında 4 gol attı.
L'Equipe'te yer alan habere göre, genç oyuncuya İngiltere'den Crystal Palace ve Fransa'dan Paris FC'nin de ilgisi bulunurken, sarı-lacivertli kulübün transferde ısrarcı olduğu ifade edildi.
Ara transfer döneminde iddialı bir kadro yapılanması hedefleyen Fenerbahçe'nin, Cherif'i ikna etmek adına temaslarını yoğunlaştırdığı aktarıldı.
SIDIKI CHERIF İLE ANLAŞILDI
Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu da Fenerbahçe'nin SCO Angers'in 19 yaşındaki golcüsü Sidiki Cherif ile anlaşmaya vardığını duyurdu.
SIDIKI CHERIF KİMDİR?
Forvet ve sol kanat olarak oynayan, Fransa'nın önemli yeteneklerinden biri olarak gösterilen Sidiki Cherif, bu sezon Angers formasıyla oynadığı 19 Ligue 1 maçında 4 gol attı.