29 Ocak
FCSB-Fenerbahçe
23:00
29 Ocak
Maccabi Tel Aviv-Bologna
23:00
29 Ocak
Real Betis-Feyenoord
23:00
03 Şubat
Port Vale-AFC Wimbledon
22:00
29 Ocak
Genk-Malmö FF
23:00
29 Ocak
Go Ahead Eagles-Braga
23:00
29 Ocak
Panathinaikos-Roma
23:00
29 Ocak
VfB Stuttgart-Young Boys
23:00
29 Ocak
Aston Villa-RB Salzburg
23:00
29 Ocak
Lille-Freiburg
23:00
29 Ocak
Basel-Viktoria Plzen
23:00
29 Ocak
FC Porto-Rangers
23:00
29 Ocak
Lyon-PAOK
23:00
29 Ocak
Celtic-FC Utrecht
23:00
29 Ocak
FK Crvena Zvezda-Celta Vigo
23:00
29 Ocak
N. Forest-Ferencvaros
23:00
29 Ocak
Ludogorets -Nice
23:00
29 Ocak
FC Midtjylland-Dinamo Zagreb
23:00
29 Ocak
Sturm Graz-Brann
23:00
29 Ocak
Benfica B-Lusitania Lourosa
21:00

Fenerbahçe'den sürpriz transfer: Sidiki Cherif

Fenerbahçe'nin, Angers forması giyen Sidiki Cherif ile anlaştığı, kulübüyle bonservis pazarlığı yaptığı kaydedildi.

Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'nin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden SCO Angers forması giyen 19 yaşındaki forvet Sidiki Cherif'i kadrosuna katmak için girişimlerini artırdığı öne sürüldü.

L'Equipe'te yer alan habere göre, genç oyuncuya İngiltere'den Crystal Palace ve Fransa'dan Paris FC'nin de ilgisi bulunurken, sarı-lacivertli kulübün transferde ısrarcı olduğu ifade edildi.

Ara transfer döneminde iddialı bir kadro yapılanması hedefleyen Fenerbahçe'nin, Cherif'i ikna etmek adına temaslarını yoğunlaştırdığı aktarıldı.

SIDIKI CHERIF İLE ANLAŞILDI


Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu da Fenerbahçe'nin SCO Angers'in 19 yaşındaki golcüsü Sidiki Cherif ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

SIDIKI CHERIF KİMDİR?

Forvet ve sol kanat olarak oynayan, Fransa'nın önemli yeteneklerinden biri olarak gösterilen Sidiki Cherif, bu sezon Angers formasıyla oynadığı 19 Ligue 1 maçında 4 gol attı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
