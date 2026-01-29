Türkiye'nin karate organizasyonlarında hedefi dünya liderliği

Ercüment Taşdemir, Türk karatesinin her geçen gün biraz daha gelişim gösterdiğini ve dünyada söz sahibi bir ülke konumuna geldiklerini belirtti.Dünya karate takviminin en prestijli organizasyonlarından biri olan Karate 1 Premier Lig'in ilk ayağını geçen hafta İstanbul'da başarıyla tamamladıklarını anlatan Taşdemir, "65 ülkeden 386 elit sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, hem tatamide elde ettiği başarılar hem de ev sahipliği kalitesiyle ön plana çıktı. Milli karatecilerimiz turnuvayı 2 altın ve 2 gümüş olmak üzere toplam 4 madalyayla tamamlayarak genel klasmanda dünya ikincisi oldu. Onlarla gurur duyuyorum." dedi.İstanbul'da düzenledikleri turnuva sayesinde Türk karatesinin rüştünü ispat ettiğine dikkati çeken Taşdemir,ifadelerini kullandı.Türkiye'nin karatede dünyanın sayılı ülkelerinden biri olduğunu anlatan Taşdemir, şunları kaydetti:Taşdemir, olimpiyat madalyalı milli sporcu Eray Şamdan'ın İstanbul'daki Karate 1 Premier Lig'de son maçına çıktığını ve karateye veda ettiğini hatırlatarak,değerlendirmesinde bulundu.