29 Ocak
FCSB-Fenerbahçe
23:00
29 Ocak
Maccabi Tel Aviv-Bologna
23:00
29 Ocak
Real Betis-Feyenoord
23:00
03 Şubat
Port Vale-AFC Wimbledon
22:00
29 Ocak
Genk-Malmö FF
23:00
29 Ocak
Go Ahead Eagles-Braga
23:00
29 Ocak
Panathinaikos-Roma
23:00
29 Ocak
VfB Stuttgart-Young Boys
23:00
29 Ocak
Aston Villa-RB Salzburg
23:00
29 Ocak
Lille-Freiburg
23:00
29 Ocak
Basel-Viktoria Plzen
23:00
29 Ocak
FC Porto-Rangers
23:00
29 Ocak
Lyon-PAOK
23:00
29 Ocak
Celtic-FC Utrecht
23:00
29 Ocak
FK Crvena Zvezda-Celta Vigo
23:00
29 Ocak
N. Forest-Ferencvaros
23:00
29 Ocak
Ludogorets -Nice
23:00
29 Ocak
FC Midtjylland-Dinamo Zagreb
23:00
29 Ocak
Sturm Graz-Brann
23:00
29 Ocak
Benfica B-Lusitania Lourosa
21:00

Türkiye'nin karate organizasyonlarında hedefi dünya liderliği

Karate Federasyonu Başkanı Taşdemir, karate branşında düzenlenecek organizasyonlarda dünyada önde gelen ülkelerden olmak istediklerini belirtti

calendar 29 Ocak 2026 16:51
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Türkiye'nin karate organizasyonlarında hedefi dünya liderliği
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Karate 1 Premier Lig'in İstanbul etabında elde edilen sportif ve organizasyonel başarının, Türk karatesinin küresel ölçekte geldiği noktayı kanıtladığını söyledi.
Ercüment Taşdemir, Türk karatesinin her geçen gün biraz daha gelişim gösterdiğini ve dünyada söz sahibi bir ülke konumuna geldiklerini belirtti.

Dünya karate takviminin en prestijli organizasyonlarından biri olan Karate 1 Premier Lig'in ilk ayağını geçen hafta İstanbul'da başarıyla tamamladıklarını anlatan Taşdemir, "65 ülkeden 386 elit sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, hem tatamide elde ettiği başarılar hem de ev sahipliği kalitesiyle ön plana çıktı. Milli karatecilerimiz turnuvayı 2 altın ve 2 gümüş olmak üzere toplam 4 madalyayla tamamlayarak genel klasmanda dünya ikincisi oldu. Onlarla gurur duyuyorum." dedi.

"İnşa ettiğimiz sistemli altyapı ve güçlü organizasyonlarla markalaştık"


İstanbul'da düzenledikleri turnuva sayesinde Türk karatesinin rüştünü ispat ettiğine dikkati çeken Taşdemir, "Türk karatesi olarak yıllardır üzerine inşa ettiğimiz sistemli altyapı ve güçlü organizasyonlar sayesinde markalaştık. Hedefimiz bu alanda dünyada zirve ülke olmak. İstanbul'da düzenlediğimiz Karate 1 Premier Lig organizasyonuyla sadece madalya kazanmadık, karate dünyasına da yön verdik. Sporcularımız tatamide üst düzey performans sergilerken, teknik ve idari ekibimiz de saha kenarında örnek bir profesyonellik ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin karatede dünyanın sayılı ülkelerinden biri olduğunu anlatan Taşdemir, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak şu anda dünyada ilk 4 içindeyiz. Avrupa'da da lider konumdayız. Bundan sonra da bu liderliğimizi sürdürmek, madalya sayımızı yükseltmek, dünya çapında ilk sıralara gelebilmek için mücadelemizi devam ettireceğiz. Ülkemizi her alanda temsil ediyoruz. Karate, 2027 yılında Avrupa Oyunları'nda yer alacak."

"Çok sayıda yeni Eray Şamdan çıkacak"

Taşdemir, olimpiyat madalyalı milli sporcu Eray Şamdan'ın İstanbul'daki Karate 1 Premier Lig'de son maçına çıktığını ve karateye veda ettiğini hatırlatarak, "Eray Şamdan tarihe geçti. Nitekim son maçında da altın madalya kazandı. Kariyerini bu şekilde noktalaması hepimiz için gurur verici. Kendisine katkı ve emekleri için camiamız adına teşekkür ediyorum. İnşallah altyapıdan çok sayıda yeni Eray Şamdanlar çıkacak. Gelecek adına çok umutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.