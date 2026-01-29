29 Ocak
FCSB-Fenerbahçe
23:00
29 Ocak
Maccabi Tel Aviv-Bologna
23:00
29 Ocak
Real Betis-Feyenoord
23:00
03 Şubat
Port Vale-AFC Wimbledon
22:00
29 Ocak
Genk-Malmö FF
23:00
29 Ocak
Go Ahead Eagles-Braga
23:00
29 Ocak
Panathinaikos-Roma
23:00
29 Ocak
VfB Stuttgart-Young Boys
23:00
29 Ocak
Aston Villa-RB Salzburg
23:00
29 Ocak
Lille-Freiburg
23:00
29 Ocak
Basel-Viktoria Plzen
23:00
29 Ocak
FC Porto-Rangers
23:00
29 Ocak
Lyon-PAOK
23:00
29 Ocak
Celtic-FC Utrecht
23:00
29 Ocak
FK Crvena Zvezda-Celta Vigo
23:00
29 Ocak
N. Forest-Ferencvaros
23:00
29 Ocak
Ludogorets -Nice
23:00
29 Ocak
FC Midtjylland-Dinamo Zagreb
23:00
29 Ocak
Sturm Graz-Brann
23:00
29 Ocak
Benfica B-Lusitania Lourosa
21:00

Basatemür: "yeni bir sayfa açacağız"

Karşıyaka teknik direktörü Burhanettin Basatemür, kötü gidişatın ardından yeni bir başlangıç yapmak istediklerini belirtti

calendar 29 Ocak 2026 15:19
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Basatemür: 'yeni bir sayfa açacağız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ikinci devrenin ilk 3 maçında 2 yenilgi, 1 beraberlik alarak düşüşe geçen Karşıyaka'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, bu hafta evlerinde oynayacakları Alanya 1221 karşılaşmasıyla birlikte yeniden çıkışa geçeceklerini dile getirdi.

Kötü gidişi tersine çevirecekleri bir müsabakaya çıkacaklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Hayatta olduğu gibi kulüplerin de sıkıntılı süreçleri olabilir. Önemli olan bunu yaşamak değil, kısa sürede bu durumu atlatmak. Bizim de yapmamız gereken bu haftadan başlayarak yeni bir süreç başlatmak" dedi.

Rakiplerinin oturmuş bir kadrosu olduğuna dikkat çeken Basatemür, "Alanya'nın oturmuş bir kadrosu var. Kolay kaybetmeyen bir ekip ancak bir bahanemiz yok. Taraftarımızı üzdük, farkındayız. Yeni bir başlangıç için hepimizin sahada olması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Karşıyaka'da yeni transferlerden Yusuf Gassan Karasu'nun bileğinden sakatlığı bulunduğu öğrenildi. Santrfor Ömer Faruk'un da antrenman eksiğini kapatmak üzere olduğu bildirildi. Yeşil-kırmızılı kulüp ara transfer döneminde bir stoperle anlaşarak transfer defterini kapatmayı planlıyor.



 

