Basatemür: 'yeni bir sayfa açacağız'

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ikinci devrenin ilk 3 maçında 2 yenilgi, 1 beraberlik alarak düşüşe geçen Karşıyaka'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, bu hafta evlerinde oynayacakları Alanya 1221 karşılaşmasıyla birlikte yeniden çıkışa geçeceklerini dile getirdi.Kötü gidişi tersine çevirecekleri bir müsabakaya çıkacaklarını belirten tecrübeli teknik adam,dedi.Rakiplerinin oturmuş bir kadrosu olduğuna dikkat çeken Basatemür,şeklinde konuştu.Karşıyaka'da yeni transferlerden Yusuf Gassan Karasu'nun bileğinden sakatlığı bulunduğu öğrenildi. Santrfor Ömer Faruk'un da antrenman eksiğini kapatmak üzere olduğu bildirildi. Yeşil-kırmızılı kulüp ara transfer döneminde bir stoperle anlaşarak transfer defterini kapatmayı planlıyor.