Beşiktaş'ta Yasin Özcan ilk antrenmanında

Süper Lig'in 20'nci haftasında 31 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de sahasında Konyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Antrenman, taktiksel çalışmaların ardından sona erdi.
Siyah-beyazlılarda, Abraham'ın Aston Villa'ya transferi sonrasında kadroya dahil edilen Yasin Özcan takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.
Siyah-beyazlılar 30 Ocak Cuma günü saat 17.00'de yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayıp kampa girecek.
Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Antrenman, taktiksel çalışmaların ardından sona erdi.
Siyah-beyazlılarda, Abraham'ın Aston Villa'ya transferi sonrasında kadroya dahil edilen Yasin Özcan takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.
Siyah-beyazlılar 30 Ocak Cuma günü saat 17.00'de yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayıp kampa girecek.