Fenerbahçe Medicana, 1 maç kala çeyrek finalde!

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında Benfica ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi. Sports Hall Benfica'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 3-0'lık skorla kazandı.



25-20, 31-29 ve 25-17'lik setlerle galip gelen sarı lacivertliler, bu sonuçla grupta 5'te 5 yaptı.



Fenerbahçe Medicana, bitime 5 hafta kala puanını 14 yaptı ve grup lideri olarak çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.



