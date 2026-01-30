29 Ocak
FCSB-Fenerbahçe
1-1
29 Ocak
Maccabi Tel Aviv-Bologna
0-3
29 Ocak
Real Betis-Feyenoord
2-1
03 Şubat
Port Vale-AFC Wimbledon
22:00
29 Ocak
Genk-Malmö FF
2-1
29 Ocak
Go Ahead Eagles-Braga
0-0
29 Ocak
Panathinaikos-Roma
1-1
29 Ocak
VfB Stuttgart-Young Boys
3-2
29 Ocak
Aston Villa-RB Salzburg
3-2
29 Ocak
Lille-Freiburg
1-0
29 Ocak
Basel-Viktoria Plzen
0-1
29 Ocak
FC Porto-Rangers
3-1
29 Ocak
Lyon-PAOK
4-2
29 Ocak
Celtic-FC Utrecht
4-2
29 Ocak
FK Crvena Zvezda-Celta Vigo
1-1
29 Ocak
N. Forest-Ferencvaros
4-0
29 Ocak
Ludogorets -Nice
1-0
29 Ocak
FC Midtjylland-Dinamo Zagreb
2-0
29 Ocak
Sturm Graz-Brann
1-0
29 Ocak
Benfica B-Lusitania Lourosa
1-2

İsmail Yüksek'ten Avrupa'da bir ilk

Fenerbahçeli milli orta saha İsmail Yüksek, FCSB maçında attığı golle kariyerinde ilk kez Avrupa kupalarında grup/lig aşamasında gol sevinci yaşadı.

calendar 30 Ocak 2026 02:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İsmail Yüksek'ten Avrupa'da bir ilk
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de mili orta saha oyuncusu İsmail Yüksek bir ilke imza attı.
 
FCSB karşısında 19. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı korner atışında kafayla topu ağlara gönderen İsmail Yüksek, kariyerinde ilk kez Avrupa maçlarında grup ve lig aşamalarında gol sevinci yaşadı.
 
Sarı-lacivertli formayla daha önce Avrupa maçlarında 2 kez gol kaydeden milli futbolcu, 2 golü de eleme maçlarında atmıştı.
 
Avrupa arenasında ilk golünü 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'nde iç sahada 4-1 kazanılan Austria Wien maçında kaydeden İsmail Yüksek, 2023-2024 sezonunda da UEFA Konferans Ligi Elemeleri'nde deplasmanda 4-0 kazanılan Zimbru maçında gol sevinci yaşamıştı.
 
Bu sezon Süper Lig'de de 1 kez fileleri sarsan İsmail, 29. resmi maçında 2. golünü kaydetti.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.