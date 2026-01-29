29 Ocak
FCSB-Fenerbahçe
0-148'
29 Ocak
Maccabi Tel Aviv-Bologna
0-250'
29 Ocak
Real Betis-Feyenoord
2-048'
03 Şubat
Port Vale-AFC Wimbledon
22:00
29 Ocak
Genk-Malmö FF
1-148'
29 Ocak
Go Ahead Eagles-Braga
0-048'
29 Ocak
Panathinaikos-Roma
0-046'
29 Ocak
VfB Stuttgart-Young Boys
2-152'
29 Ocak
Aston Villa-RB Salzburg
0-250'
29 Ocak
Lille-Freiburg
0-051'
29 Ocak
Basel-Viktoria Plzen
0-148'
29 Ocak
FC Porto-Rangers
3-148'
29 Ocak
Lyon-PAOK
1-150'
29 Ocak
Celtic-FC Utrecht
3-149'
29 Ocak
FK Crvena Zvezda-Celta Vigo
0-047'
29 Ocak
N. Forest-Ferencvaros
2-048'
29 Ocak
Ludogorets -Nice
1-046'
29 Ocak
FC Midtjylland-Dinamo Zagreb
1-051'
29 Ocak
Sturm Graz-Brann
0-051'
29 Ocak
Benfica B-Lusitania Lourosa
1-2

Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko!

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i farklı mağlup etti ve EuroLeague'deki yüksek formunu sürdürdü. Anadolu Efes ise üst üste 9. yenilgisini aldı.

calendar 29 Ocak 2026 23:35 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2026 22:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



EuroLeague'in 25. haftasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe 79-62 skorla kazandı.
 
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki son 16 maçında 14'ünü kazanmış oldu ve toplamda 17. galibiyetini alarak liderlik koltuğunu devraldı. Anadolu Efes ise üst üste 9. yenilgisini aldı.
Temposuz başlayan ve iki takımın da skor üretmekte zorlandığı ilk 4 dakika, Fenerbahçe Beko'nun 5-2 üstünlüğüyle geçildi. Hücumda bir türlü ritim yakalayamayan Anadolu Efes karşısında toparlanan sarı-lacivertli takım, Tarık Biberovic ve Baldwin'in üst üste kaydettiği basketlerle farkı 17 sayıya kadar çıkardı ve ilk periyodu 25-8 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında De Colo ile skor üreten Fenerbahçe, 12. dakikada 20 sayılık fark elde etti: 30-10. Şehmus Hazer'in oyuna girmesinden sonra toparlanan Anadolu Efes, Swider'ın dış atıştan bulduğu basketle bitime 45 saniye kala farkı 12'ye indirdi: 37-25. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına 39-25 üstün gitti.

Üçüncü periyotta oldukça rahat bir oyun sergileyen ve bulduğu doğru atışları sayıya çeviren Fenerbahçe, 27. dakikada farkı 25'e kadar çıkardı: 59-34. Sarı-lacivertliler, son bölüme ise 61-39 önde girdi.


Dördüncü ve son çeyrekte Anadolu Efes, Saben Lee'nin kazandırdığı sayılarla 37. dakikada farkı 13'e kadar indirdi: 70-57. Fenerbahçe, karşılıklı basketlere sahne olan kalan bölümde üstünlüğünü sürdürdü ve sahadan 79-62 galip ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Tomasz Trawicki (Polonya)

Fenerbahçe Beko: Horton Tucker 22, Tarık Biberovic 10, Colson, Melli 5, Birch 2, De Colo 12, Jantunen 6, Metecan Birsen 8, Bacot 3, Baldwin 8, Onuralp Bitim 3

Anadolu Efes: Weiler-Babb 2, Dozier 9, David Mutaf 2, Ercan Osmani, Poirier 4, Şehmus Hazer 7, Lee 19, Smits 2, Dessert 6, Swider 9, Erkan Yılmaz, Jones 2

1. Periyot: 25-8

Devre: 39-25

3. Periyot: 61-39

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.