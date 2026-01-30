Galatasaray, EuroLeague Women Final Six'te

Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroLeague Women ikinci turun beşinci haftasında Fransa temsilcisi Tango Bourges Basket'i deplasmanda 82-72 mağlup etti.
E Grubu'nda 11 maçta 9 galibiyete ulaşan Galatasaray, ikinci tur grup maçlarının tamamlanmasına bir hafta kala EuroLeague Women Final Six biletini almayı başardı.
EuroLeague Women Final Six organizasyonu, 15–19 Nisan tarihleri arasında İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenecek.
