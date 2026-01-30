29 Ocak
FCSB-Fenerbahçe
0-149'
29 Ocak
Maccabi Tel Aviv-Bologna
0-251'
29 Ocak
Real Betis-Feyenoord
2-049'
03 Şubat
Port Vale-AFC Wimbledon
22:00
29 Ocak
Genk-Malmö FF
1-149'
29 Ocak
Go Ahead Eagles-Braga
0-049'
29 Ocak
Panathinaikos-Roma
0-047'
29 Ocak
VfB Stuttgart-Young Boys
2-153'
29 Ocak
Aston Villa-RB Salzburg
0-251'
29 Ocak
Lille-Freiburg
0-052'
29 Ocak
Basel-Viktoria Plzen
0-149'
29 Ocak
FC Porto-Rangers
3-149'
29 Ocak
Lyon-PAOK
1-151'
29 Ocak
Celtic-FC Utrecht
3-150'
29 Ocak
FK Crvena Zvezda-Celta Vigo
0-048'
29 Ocak
N. Forest-Ferencvaros
2-049'
29 Ocak
Ludogorets -Nice
1-047'
29 Ocak
FC Midtjylland-Dinamo Zagreb
1-052'
29 Ocak
Sturm Graz-Brann
0-052'
29 Ocak
Benfica B-Lusitania Lourosa
1-2

Galatasaray, EuroLeague Women Final Six'te

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Tango Bourges Basket'i deplasmanda 82-72 mağlup ederek bitime 1 hafta kala EuroLeague Women Final Six biletini almayı başardı.

calendar 30 Ocak 2026 00:07
Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray, EuroLeague Women Final Six'te
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroLeague Women ikinci turun beşinci haftasında Fransa temsilcisi Tango Bourges Basket'i deplasmanda 82-72 mağlup etti.

E Grubu'nda 11 maçta 9 galibiyete ulaşan Galatasaray, ikinci tur grup maçlarının tamamlanmasına bir hafta kala EuroLeague Women Final Six biletini almayı başardı.

EuroLeague Women Final Six organizasyonu, 15–19 Nisan tarihleri arasında İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.