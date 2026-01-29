29 Ocak
FCSB-Fenerbahçe
0-146'
29 Ocak
Maccabi Tel Aviv-Bologna
0-248'
29 Ocak
Real Betis-Feyenoord
2-046'
03 Şubat
Port Vale-AFC Wimbledon
22:00
29 Ocak
Genk-Malmö FF
1-146'
29 Ocak
Go Ahead Eagles-Braga
0-045'
29 Ocak
Panathinaikos-Roma
0-0DA
29 Ocak
VfB Stuttgart-Young Boys
2-150'
29 Ocak
Aston Villa-RB Salzburg
0-148'
29 Ocak
Lille-Freiburg
0-049'
29 Ocak
Basel-Viktoria Plzen
0-146'
29 Ocak
FC Porto-Rangers
3-145'
29 Ocak
Lyon-PAOK
1-148'
29 Ocak
Celtic-FC Utrecht
3-148'
29 Ocak
FK Crvena Zvezda-Celta Vigo
0-045'
29 Ocak
N. Forest-Ferencvaros
2-046'
29 Ocak
Ludogorets -Nice
1-0DA
29 Ocak
FC Midtjylland-Dinamo Zagreb
1-049'
29 Ocak
Sturm Graz-Brann
0-049'
29 Ocak
Benfica B-Lusitania Lourosa
1-2

Amed Sportif, Dimitrov'u açıkladı

Amed Sportif Faaliyetler, Zdravko Minchev Dimitrov'u transfer etti.

calendar 29 Ocak 2026 23:02
Haber: AA
Amed Sportif, Dimitrov'u açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, kanat oyuncusu Zdravko Minchev Dimitrov'u kadrosuna kattı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Zdravko Minchev Dimitrov ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Sol kanat oyuncusu Zdravko Minchev Dimitrov, Bodrumspor'dan kesin transfer edilmiştir. Oyuncu ile 1,5 sezonluk sözleşme imzalanmış olup, yapılan anlaşma kapsamında kulübümüzün sözleşmeyi 1 sezon süreyle tek taraflı uzatma opsiyonu bulunmaktadır. Dimitrov'a Amedspor forması altında başarılarla dolu bir dönem diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
