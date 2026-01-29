Horton-Tucker: 'Kimse bizim için üzülmeyecek'

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i farklı mağlup etti ve EuroLeague'deki yüksek formunu sürdürdü. Anadolu Efes ise üst üste 9. yenilgisini aldı.

Maçın ardından Fenerbahçe'den Talen Horton-Tucker açıklamalarda bulundu.

İşte Horton-Tucker'ın sözleri:

"KİMSE BİZİM İÇİN ÜZÜLMEYECEK!"

"Ben maçta elimden geleni yaptım. Kazandık. En önemli şey bu. Bireysel ödülleri umursamıyorum, sadece maçları kazanmaya çalışıyorum.

Savaşmaya devam etmeliyiz. Kimse sakatlar var diye bizim için üzülmeyecek. Elimizden gelen en büyük eforu vermeliyiz.

Salonda çok fazla üçlük çalışıyorum, istikrar yakalamaya çalışıyorum. Melli en yakın arkadaşlarımdan birisi."