Tedesco'dan FCSB maçı öncesi En-Nesyri açıklaması

Maçtan hemen önce Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

İşte Tedesco'nun sözleri:

"Takım içerisinde güzel bir hava var. Takım bu maça hazır. Tribüne gelen 3 bin taraftarımızı gururlandırmak istiyoruz. 7 maç oynadık lig fazında ve bugün son maç. İlk 8 için ufak bir şansımız var, az da olsa elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Yüksek motivasyona sahibiz. Kolay maç olmayacak. Rakibimiz de ilk 24 için her şeyi yapacak."