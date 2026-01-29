29 Ocak
FCSB-Fenerbahçe
0-148'
29 Ocak
Maccabi Tel Aviv-Bologna
0-250'
29 Ocak
Real Betis-Feyenoord
2-048'
03 Şubat
Port Vale-AFC Wimbledon
22:00
29 Ocak
Genk-Malmö FF
1-148'
29 Ocak
Go Ahead Eagles-Braga
0-048'
29 Ocak
Panathinaikos-Roma
0-046'
29 Ocak
VfB Stuttgart-Young Boys
2-152'
29 Ocak
Aston Villa-RB Salzburg
0-250'
29 Ocak
Lille-Freiburg
0-051'
29 Ocak
Basel-Viktoria Plzen
0-148'
29 Ocak
FC Porto-Rangers
3-148'
29 Ocak
Lyon-PAOK
1-150'
29 Ocak
Celtic-FC Utrecht
3-149'
29 Ocak
FK Crvena Zvezda-Celta Vigo
0-047'
29 Ocak
N. Forest-Ferencvaros
2-048'
29 Ocak
Ludogorets -Nice
1-046'
29 Ocak
FC Midtjylland-Dinamo Zagreb
1-051'
29 Ocak
Sturm Graz-Brann
0-051'
29 Ocak
Benfica B-Lusitania Lourosa
1-2

Pablo Laso: "Hücumda yeterli değildik"

EuroLeague'de Fenerbahçe Beko'ya farklı mağlup olan Anadolu Efes'te başantrenör Pablo Laso, hücum performanslarının güçlü rakibe karşı yeterli seviyede olmadığını söyledi.

calendar 29 Ocak 2026 23:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Pablo Laso: 'Hücumda yeterli değildik'
EuroLeague'de Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'ya farklı mağlup oldu ve Anadolu Efes ise üst üste 9. yenilgisini aldı.
 
İşte Pablo Laso'nun sözleri:
 
"Hücum olarak iyi değildik. Yeterli performansımız yoktu. Çok büyük bir takıma karşı oynadığımızı biliyorduk. Çok savaştık, geri gelmeye çalıştık, 10 sayının altına indirmeye çabaladık ama bir türlü bunu başaramadık. Fenerbahçe gibi bir takıma karşı 40 dakikayı çok iyi oynamalısınız. Bence hücum oyunumuz, böyle bir takıma karşı eşleşecek kadar iyi değildi."
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
