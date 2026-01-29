Pablo Laso: 'Hücumda yeterli değildik'

EuroLeague'de Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'ya farklı mağlup oldu ve Anadolu Efes ise üst üste 9. yenilgisini aldı.

İşte Pablo Laso'nun sözleri:

"Hücum olarak iyi değildik. Yeterli performansımız yoktu. Çok büyük bir takıma karşı oynadığımızı biliyorduk. Çok savaştık, geri gelmeye çalıştık, 10 sayının altına indirmeye çabaladık ama bir türlü bunu başaramadık. Fenerbahçe gibi bir takıma karşı 40 dakikayı çok iyi oynamalısınız. Bence hücum oyunumuz, böyle bir takıma karşı eşleşecek kadar iyi değildi."