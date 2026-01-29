29 Ocak
FCSB-Fenerbahçe
0-149'
29 Ocak
Maccabi Tel Aviv-Bologna
0-251'
29 Ocak
Real Betis-Feyenoord
2-049'
03 Şubat
Port Vale-AFC Wimbledon
22:00
29 Ocak
Genk-Malmö FF
1-149'
29 Ocak
Go Ahead Eagles-Braga
0-049'
29 Ocak
Panathinaikos-Roma
0-047'
29 Ocak
VfB Stuttgart-Young Boys
2-153'
29 Ocak
Aston Villa-RB Salzburg
0-251'
29 Ocak
Lille-Freiburg
0-052'
29 Ocak
Basel-Viktoria Plzen
0-149'
29 Ocak
FC Porto-Rangers
3-149'
29 Ocak
Lyon-PAOK
1-151'
29 Ocak
Celtic-FC Utrecht
3-150'
29 Ocak
FK Crvena Zvezda-Celta Vigo
0-048'
29 Ocak
N. Forest-Ferencvaros
2-049'
29 Ocak
Ludogorets -Nice
1-047'
29 Ocak
FC Midtjylland-Dinamo Zagreb
1-052'
29 Ocak
Sturm Graz-Brann
0-052'
29 Ocak
Benfica B-Lusitania Lourosa
1-2

Wade Baldwin: "Derbiyle bitirmek güzeldi"

Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes'i farklı mağlup ettiği EuroLeague maçının ardından konuşan Wade Baldwin, harika bir ay geçirdiklerini ve derbi galibiyetiyle bunu taçlandırdıklarını söyledi.

calendar 29 Ocak 2026 22:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Wade Baldwin: 'Derbiyle bitirmek güzeldi'
Paylaş:

Paylaş:

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i farklı mağlup etti ve EuroLeague'deki yüksek formunu sürdürdü. Anadolu Efes ise üst üste 9. yenilgisini aldı.
 
Maçın ardından Fenerbahçe'den Wade Baldwin açıklamalarda bulundu.
 
İşte Wade Baldwin'in sözleri:
 
"Harika bir ay oldu bizim için. Derbi galibiyetiyle bitirmek güzel oldu. Taraftar mükemmeldi. Kolay bir galibiyet oldu. Önümüzdeki hafta, çift maç haftası. Neler olacak göreceğiz. 
 
(9 Asist, 0 Top Kaybı) Maç öncesinde konuştuk. Son maçlarda fazla top kaybı yapıyorduk. Bu maçta top kayıpları konusunda daha iyiydim."
Tümü
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
