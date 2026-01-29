Wade Baldwin: 'Derbiyle bitirmek güzeldi'

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i farklı mağlup etti ve EuroLeague'deki yüksek formunu sürdürdü. Anadolu Efes ise üst üste 9. yenilgisini aldı.

Maçın ardından Fenerbahçe'den Wade Baldwin açıklamalarda bulundu.

İşte Wade Baldwin'in sözleri:

"Harika bir ay oldu bizim için. Derbi galibiyetiyle bitirmek güzel oldu. Taraftar mükemmeldi. Kolay bir galibiyet oldu. Önümüzdeki hafta, çift maç haftası. Neler olacak göreceğiz.

(9 Asist, 0 Top Kaybı) Maç öncesinde konuştuk. Son maçlarda fazla top kaybı yapıyorduk. Bu maçta top kayıpları konusunda daha iyiydim."