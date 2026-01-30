UEFA Avrupa Ligi 8'inci ve son hafta maçında FCSB ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Arena Nationala'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi
Fenerbahçe, 19. dakikada İsmail Yüksek'in kafa golüyle öne geçti.
FCSB, 71. dakikada Juri Cisotti ile skoru eşitledi.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, lig aşamasını 12 puanla bitirdi ve 19. olarak adını play-off turuna yazdırdı. FCSB ise 7 puanda kalarak elendi.
Muhtemel rakipleri Nottingham Forest ve Viktoria Plzen olan Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi 30 Ocak Cuma TSİ 15.00'te çekilecek kuranın ardından belli olacak.
TEDESCO'DAN 3'Ü ZORUNLU 5 DEĞİŞİKLİK
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya ekibi FCSB ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Göztepe maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3'ü zorunlu 5 değişikliğe gitti.
İtalyan çalıştırıcı, National Arena'daki karşılaşmada Göztepe maçında ilk 11'de başlattığı Yiğit Efe Demir'in yerine Mert Müldür'ü sahaya sürerken, Asensio'nun yerine de Fred'i tercih etti. Üç zorundu değişiklik yapan Tedesco, cezalı olan Milan Skriniar'ın yerine Çağlar Söyüncü'ye formayı verdi.
Tedesco, devre arasında transfer edilen ve UEFA listesinde isimleri bulunmayan Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi'nin yerine ise Kerem Aktürkoğlu ve Youssef En-Nesyri'yi sahaya sürdü.
Domenico Tedesco, FCSB karşısında kalede Ederson'u oynatırken savunmayı Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde ve Nelson Semedo'dan kurdu. Orta sahada Fred ve İsmail Yüksek görev alırken, hücum hattında Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Youssef En-Nesyri sahaya çıktı.
Sarı-lacivertli takımda Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Yiğit Efe Demir, Alaettin Ekici, Kamil Efe Üregen, Marco Asensio ve Oğuz Aydın yedek soyundu.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Sarı-lacivertli ekip, FCSB karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.
Sakatlıkları bulunan Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez ve Jhon Duran'ın yanı sıra cezalı Milan Skriniar, Romanya deplasmanında forma giyemedi.
Bu oyuncuların yanı sıra devre arasında takıma katılan Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok da statü gereği oynayamadı.
EN-NESYRI, 9 MAÇ SONRA SAHADA
Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, FCSB maçıyla formasına kavuştu.
Sarı-lacivertli ekiple son olarak UEFA Avrupa Ligi'ndeki Brann mücadelesinde oynayan Faslı futbolcu, bu maçın ardından Afrika Uluslar Kupası için milli takıma gitmişti.
Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor, ikas Eyüpspor ve Corendon Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa, Turkcell Süper Kupa'da Samsunspor ve Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş ve Beyoğlu Yeni Çarşı maçlarını kaçıran En-Nesyri, ligde son oynanan Göztepe maçının kadrosuna dahil olmuş ancak süre almamıştı.
Formasına 9 maç sonra kavuşan Youssef En-Nesyri, FCSB deplasmanında ilk 11'de sahaya çıktı.
ÇAĞLAR, 6 MAÇ SONRA AVRUPA'DA OYNADI
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü, FCSB mücadelesine ilk 11'de başlarken, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maç aradan sonra forma şansı buldu.
Lig aşamasında oynanan ilk maçta Dinamo Zagreb karşısında forma giyen Çağyar Söyüncü, daha sonra yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalmıştı.
Nice, Stuttgart, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Brann ve Aston Villa maçlarında süre alamayan Çağlar, FCSB karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak formasına kavuştu.
F.BAHÇELİLER YALNIZ BIRAKMADI
Fenerbahçe taraftarlar, her Avrupa deplasmanında olduğu gibi Romanya'da da takımlarını yalnız bırakmadı. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın birçok ülkesinden Bükreş'e gelen sarı-lacivertliler, gün boyunca Eski Şehir olarak bilinen bölgede vakit geçirip ardından kendileri için belirlenen alanda toplandı. Güvenlik güçlerinin eşliğinde 4,5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek kat eden taraftarlar, ardından stadyuma ulaştı. Kendilerine ayrılan bölgeyi dolduran Fenerbahçeliler, maçtan önce futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak destek verdi.
Rumen taraftarlar ise tribünleri boş bıraktı. FCSB, bu sezon beklentilerin altında kalırken, taraftarlar da stada gelmedi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
17. dakikada soldan Mert Müldür'ün ortasında savunmadan seken top ceza sahası sağ çaprazda Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Kerem'in gelişine şutunda kalecinin direk dibinden çeldiği topu En-Nesyri ağlara gönderdi ama gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
18. dakikada sağdan Nene'nin altıpas önüne etkili ortasına iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda kaleci topu son anda kornere çeldi.
19. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hücum yönünün sağından Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktası civarında iyi yükselen İsmail Yüksek'in kafa vuruşunda top filelere gitti: 0-1.
31. dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen ve ceza sahası için sol çağrazda kaleciyle karşı karşıya kalan Olaru'nun şutunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı tehlikeli bölgenin dışına uzaklaştırdı.
33. dakikada rakip yarı sahanın ortasından topla hareketlenen ve ceza sahasına giren Miculescu'nun şutunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı kontrol etti.
36. dakikada savunma arkasına atılan uzun topla ceza sahasına giren ve burada Oosterwolde'den sıyrılan Thiam'ın şutunda Ederson topu oyun alanına çeldi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
51. dakikada ev sahibi ekip etkili geldi. Sağdan Thiam'ın yerden penaltı noktasına ortasında gelişine müsait durumda Alhassan'ın şutunda kaleci Ederson topu tehlike bölgesinin dışına uzaklaştırdı.
59. dakikada En-Nesyri'nin pasıyla topla buluşan ve rakibinden sıyrılarak ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun karşı karşıya durumda aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle kornere gitti.
71. dakikada FCSB beraberliği yakaladı. Soldan gelişen atakta Radunovic'in arka direğe ortasına hareketlenen Cisotti'nin altıpasın gerisinden gelişine yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 1-1.
78. dakikada sağdan yapılan ortada savunmada Çağlar Söyüncü'nün iyi uzaklaştıramadığı top penaltı noktasının solunda Thiam'ın önüne düştü. Bu oyuncunun gelişine şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
81. dakikada Semedo'nun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topu kontrol eden Kerem Aktürkoğlu'nun yerden şutunda top direk dibinden dışarı gitti.
90. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan Popescu'nun uzak direğe plasesinde Ederson, son anda meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.
Stat: National Arena
Hakemler: Nenad Minakovic, Nikola Borovic, Bosko Bozovic (Sırbistan)
FCSB: Tarnovanu, Pantea (Dk. 70 Cretu), Ngezana, Graovac, Radunovic, Alhassan, Lixandru, Miculescu (Dk. 46 Popescu), Olaru (Dk. 66 Toma), Politic (Dk. 46 Cisotti), Thiam
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail Yüksek (Dk. 62 Yiğit Efe Demir), Fred, Nene (Dk. 71 Oğuz Aydın), Talisca (Dk. 71 Asensio), Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri
Goller: Dk. 19 İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Dk. 71 Cisotti (FCSB)
Sarı kartlar: Dk. 28 İsmail Yüksek, Dk. 78 Ederson, Dk. 86 Fred (Fenerbahçe), Dk. 89 Cisotti (FCSB)
