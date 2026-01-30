29 Ocak
FCSB-Fenerbahçe
1-1
29 Ocak
Maccabi Tel Aviv-Bologna
0-3
29 Ocak
Real Betis-Feyenoord
2-1
03 Şubat
Port Vale-AFC Wimbledon
22:00
29 Ocak
Genk-Malmö FF
2-1
29 Ocak
Go Ahead Eagles-Braga
0-0
29 Ocak
Panathinaikos-Roma
1-1
29 Ocak
VfB Stuttgart-Young Boys
3-2
29 Ocak
Aston Villa-RB Salzburg
3-2
29 Ocak
Lille-Freiburg
1-0
29 Ocak
Basel-Viktoria Plzen
0-1
29 Ocak
FC Porto-Rangers
3-1
29 Ocak
Lyon-PAOK
4-2
29 Ocak
Celtic-FC Utrecht
4-2
29 Ocak
FK Crvena Zvezda-Celta Vigo
1-1
29 Ocak
N. Forest-Ferencvaros
4-0
29 Ocak
Ludogorets -Nice
1-0
29 Ocak
FC Midtjylland-Dinamo Zagreb
2-0
29 Ocak
Sturm Graz-Brann
1-0
29 Ocak
Benfica B-Lusitania Lourosa
1-2

Domenico Tedesco: "Kötü bir maç çıkardık"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, FCSB beraberliği sonrası konuştu.

calendar 30 Ocak 2026 01:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Domenico Tedesco: 'Kötü bir maç çıkardık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, FCSB ile Bükreş'te 1-1 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını noktaladı.
 
Maçın hemen ardından Teknik Direktör Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.
 
İşte Tedesco'nun sözleri:
 
"Kötü bir maç çıkardık. Maçın başında oyunu kontrol etmeye çalıştık. Bu tip maçları 30. dakikada ikiyi atarak bitirebilirsiniz. Bu maçta çok fazla top kaybettik, hatalar yaptık. Rakip, bizden fazla istemedi ama biz onları oyuna davet ettik.
 
Tabii ki bir üst tur iyi bir şey. 8 maç kolay olmadı. Zagreb, Aston Villa ve Stuttgart ile oynadık. Lig aşaması bitti, önümüze bakıyoruz."
 
"Yiğit Efe'ye biçmiş olduğum rol, İsmail Yüksek ile aynı. İsmail'İn kırmızı kart olasılığı olduğundan oyundan çıkardım ve onu soktum. Yiğit Efe'nin performansından memnunum."
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.