Ederson: 'Galatasaray'ı geçmek istiyoruz'

Fenerbahçe , FCSB ile Bükreş'te 1-1 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını noktaladı. Maçın hemen ardından Brezilyalı kaleci Ederson açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Ederson "Maçın genelinde pasif performans ortaya koyduk. Rakibe çok fazla kontratak fırsatı verdik. Hiçbir maçta rakibe bu kadar kontratak şansı veremezsiniz. Bunlar tehlike yaratır. Çıkaracağımız dersler olacak." ifadelerini kullandı.



Galatasaray'ı ligde geçmek istediklerini söyleyen Ederson "Süper Lig'de liderin 3 puan gerisindeyiz. Her şey olabilir. Her şeye açık sıralama... Bu puan farkı kapanabilir. Lideri geçmek, birinci sıraya yerleşmek istiyoruz. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve sahada en iyisini yapmaya devam edeceğiz." dedi.