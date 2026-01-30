29 Ocak
FCSB-Fenerbahçe
1-1
29 Ocak
Maccabi Tel Aviv-Bologna
0-3
29 Ocak
Real Betis-Feyenoord
2-1
03 Şubat
Port Vale-AFC Wimbledon
22:00
29 Ocak
Genk-Malmö FF
2-1
29 Ocak
Go Ahead Eagles-Braga
0-0
29 Ocak
Panathinaikos-Roma
1-1
29 Ocak
VfB Stuttgart-Young Boys
3-2
29 Ocak
Aston Villa-RB Salzburg
3-2
29 Ocak
Lille-Freiburg
1-0
29 Ocak
Basel-Viktoria Plzen
0-1
29 Ocak
FC Porto-Rangers
3-1
29 Ocak
Lyon-PAOK
4-2
29 Ocak
Celtic-FC Utrecht
4-2
29 Ocak
FK Crvena Zvezda-Celta Vigo
1-1
29 Ocak
N. Forest-Ferencvaros
4-0
29 Ocak
Ludogorets -Nice
1-0
29 Ocak
FC Midtjylland-Dinamo Zagreb
2-0
29 Ocak
Sturm Graz-Brann
1-0
29 Ocak
Benfica B-Lusitania Lourosa
1-2

Antalyaspor - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak.

calendar 30 Ocak 2026 02:30
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Antalyaspor - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER


Antalyaspor: Julian, Paal, Hüseyin Türkmen, Bünyamin Balcı, Saric, Veysel Sarı, Samet Karakoç, Soner Dikmen, Safuri, Storm, Van de Streek.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Muçi, Oulai, Zubkov, Augusto, Onuachu.



MAÇ ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Ligde 19 haftalık periyotta 12 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 41 puan toplayan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın 5, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 2 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor. Süper Lig'in ikinci yarısında deplasmanda Kocaelispor'u, sahasında ise Kasımpaşa'yı 2-1'lik sonuçlarla mağlup eden bordo-mavililer, çıkışını Hesap.com Antalyaspor karşısında da sürdürerek zirve yolunda yara almak istemiyor.

Süper Lig'de oynadığı 19 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 10 yenilgi yaşayan Akdeniz temsilcisi, haftaya 19 puanla 14. sırada girdi.

İKİ TAKIMDA EKSİKLER

Trabzonspor'da Konyaspor'a Umut Nayır'ın transferine karşılık verilmeleri gündemde olan Baniya ve Olaigbe, 20 kişilik maç kadrosuna alınmadı. Bu oyuncuların yanı sıra sakatlıkları bulunan Savic ve Visca da kadroda yer almadı.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra sakatlık sürecinden çıkıp takımla çalışmalara başlayan Erdoğan Yeşilyurt'un Trabzonspor maçı kadrosunda yer alması beklenmiyor. Geçen haftaki Gençlerbirliği mücadelesinde sakatlık geçiren Bünyamin Balcı'nın ise Trabzonspor karşılaşmasında oynayıp oynayamayacağı maç saatinde netlik kazanacak.

SÜPER LİG'DE 60. RANDEVU

Trabzonspor ile Hesap.com Antalyaspor, Süper Lig'de 60. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 59 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 35-10 üstünlüğü bulunuyor. 14 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 109 gol attı, kalesinde 59 gol gördü.

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanında da rakibine üstünlük sağladı. Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 29 karşılaşmada 15 galibiyet, 6 beraberlik alırken 8 maçta mağlup oldu.

TRABZONSPOR, SON 6 MAÇI KAYBETMEDİ

Trabzonspor, Hesap.com Antalyaspor karşısında son 6 lig maçında kaybetmedi. En son 2022-2023 sezonunda deplasmanda Akdeniz temsilcisine 5-2 mağlup olan bordo-mavili takım, daha sonra oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

İki takım arasında en farklı galibiyeti ise 2015-2016 sezonunda Antalyaspor, 7-0'lık sonuçla almıştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.