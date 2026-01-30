İsmail Yüksek: 'Bu oyun bize yakışmadı'

Maçın hemen ardından İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail'in sözleri:

"Play-Off'tayız ama oyun yakışmadı. Oyunumuzdan ve mücadelemizden memnun değiliz. Bugün buradaki taraftarın verdiği emeğe layık bir oyun değildi. Turnuvanın en iddialı takımlarından biriyiz, hatalarımızı telafi edeceğiz.

Göztepe maçında ağrım olmuştu, riske etmedik. Kendimi iyi hissediyorum.

Çok iyi iyi bir oyun ve çok daha iyi bir Fenerbahçe izletmemiz lazım."