Jayden Oosterwolde sol bek iddiasına cevap verdi

Maçın hemen ardından Jayden Oosterwolde açıklamalarda bulundu.

İşte Oosterwolde'nin sözleri:

"Bir üst tura çıktığımız için mutluyuz. Ancak buraya kazanmak için geldik ama gösterdiğimiz performans yeterli değildi. Şanslar da yarattık kazanmak için ama olmadı. Pazar günü Kocaelispor ile önemli maçımız var, ona odaklanacağız."

"SOL BEK OYNAMAM" İDDİALARI ASILSIZ!"

"Sakatlıktan döndükten sonra her maçta görev alıyorum, bu beni mutlu ediyor. Stoper pozisyonunda oynuyorum ve burada oynamak, kendimi geliştirmek istiyorum.

Medyada 'Sol bek oynamak istemiyormuşum' gibi bir algı var. Hocamla sürekli konuşuyorum, sol bekte oynamam gerekirse de oynarım.

Kendi performansımdan ve her maç oynamaktan mutluyum. Hocam nerede isterse, orada oynarım."