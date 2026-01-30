29 Ocak
FCSB-Fenerbahçe
1-1
29 Ocak
Maccabi Tel Aviv-Bologna
0-3
29 Ocak
Real Betis-Feyenoord
2-1
03 Şubat
Port Vale-AFC Wimbledon
22:00
29 Ocak
Genk-Malmö FF
2-1
29 Ocak
Go Ahead Eagles-Braga
0-0
29 Ocak
Panathinaikos-Roma
1-1
29 Ocak
VfB Stuttgart-Young Boys
3-2
29 Ocak
Aston Villa-RB Salzburg
3-2
29 Ocak
Lille-Freiburg
1-0
29 Ocak
Basel-Viktoria Plzen
0-1
29 Ocak
FC Porto-Rangers
3-1
29 Ocak
Lyon-PAOK
4-2
29 Ocak
Celtic-FC Utrecht
4-2
29 Ocak
FK Crvena Zvezda-Celta Vigo
1-1
29 Ocak
N. Forest-Ferencvaros
4-0
29 Ocak
Ludogorets -Nice
1-0
29 Ocak
FC Midtjylland-Dinamo Zagreb
2-0
29 Ocak
Sturm Graz-Brann
1-0
29 Ocak
Benfica B-Lusitania Lourosa
1-2

Jayden Oosterwolde sol bek iddiasına cevap verdi

Fenerbahçeli savunmacı Jayden Ossterwolde, FCSB beraberliğinin ardından konuştu.

calendar 30 Ocak 2026 01:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Jayden Oosterwolde sol bek iddiasına cevap verdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, FCSB ile Bükreş'te 1-1 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını noktaladı.
 
Maçın hemen ardından Jayden Oosterwolde açıklamalarda bulundu.
 
İşte Oosterwolde'nin sözleri:
 
"Bir üst tura çıktığımız için mutluyuz. Ancak buraya kazanmak için geldik ama gösterdiğimiz performans yeterli değildi. Şanslar da yarattık kazanmak için ama olmadı. Pazar günü Kocaelispor ile önemli maçımız var, ona odaklanacağız."
 
"SOL BEK OYNAMAM" İDDİALARI ASILSIZ!"
 
"Sakatlıktan döndükten sonra her maçta görev alıyorum, bu beni mutlu ediyor. Stoper pozisyonunda oynuyorum ve burada oynamak, kendimi geliştirmek istiyorum. 
 
Medyada 'Sol bek oynamak istemiyormuşum' gibi bir algı var. Hocamla sürekli konuşuyorum, sol bekte oynamam gerekirse de oynarım.
 
Kendi performansımdan ve her maç oynamaktan mutluyum. Hocam nerede isterse, orada oynarım."
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.