Galatasaray'da orta saha gündemi!

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna kalan Galatasaray, UEFA'ya bildirilecek revize kadro listesi öncesinde transferde temposunu artırdı. Orta saha için birden fazla isimle eş zamanlı temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar, pazarı hem İngiltere hem de Fransa'dan tarıyor.
Pape Gueye transferi, Villarreal'in 40 milyon eurooluk bonservis talebinde geri adım atmaması nedeniyle rafa kaldırılırken, yönetim alternatif isimlere yöneldi.
VERMEEREN İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Belçika U21 Milli Takımı forması giyen 20 yaşındaki Arthur Vermeeren için kiralık olarak oynadığı Marsilya ve bonservisinin bulunduğu Leipzig ile görüşmeler devam ediyor. Oyuncunun Galatasaray'a sıcak baktığı belirtilirken, Alman ekibinin zorunlu satın alma opsiyonu konusundaki ısrarı pazarlıkların ana başlığı durumunda.
ANGEL GOMES DEFTERİ KAPANIYOR
Galatasaray'ın gündeminde yer alan Angel Gomes'te ise sıcak bir gelişme yaşandı. Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Premier Lig ekibi Wolverhampton, Marsilya forması giyen İngiliz orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için anlaşmaya vardı. Wolves'un, 25 yaşındaki futbolcuyu 1 milyon avro bedelle kiralayacağı ve anlaşmada yaklaşık 7 milyon avroluk satın alma opsiyonunun yer alacağı öğrenildi. Marsilya'nın transfere onay verdiği ve resmi işlemlerde sona gelindiği ifade edilirken, Gomes'in İngiltere'ye dönmeye yakın olması Galatasaray'ı bu transferde devre dışı bıraktı.
ONYEDIKA'DA REKABET ARTIYOR
Galatasaray'ın listesinde yer alan bir diğer isim olan Raphael Onyedika için de transfer yarışı kızıştı. Sky'da yer alan habere göre Bundesliga temsilcisi Wolfsburg, Club Brugge forması giyen Nijeryalı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için devreye girdi. Alman ekibinin, ara transfer dönemi sona ermeden (2 Şubat) transferi bitirmek istediği belirtildi.
