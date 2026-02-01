01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
20:00
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
17:00
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
19:15
01 Şubat
Nice-Brest
19:15
01 Şubat
Angers-Metz
19:15
01 Şubat
Lyon-Lille
17:00
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
20:00
01 Şubat
Como-Atalanta
17:00
01 Şubat
Torino-Lecce
14:30
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
20:30
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
16:00
01 Şubat
Real Betis-Valencia
18:15
01 Şubat
Tottenham-M.City
19:30
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
17:00
01 Şubat
M. United-Fulham
17:00
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
17:00
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
19:30
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
17:30
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
19:00
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
16:00
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
13:30
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
13:30
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Galatasaray'da orta saha gündemi!

Angel Gomes'in Wolverhampton'a transfer olmaya yaklaşmasıyla bu dosyayı kapatan Galatasaray, Onyedika'da Wolfsburg'un devreye girmesi sonrası orta saha için alternatif isimlere yöneldi.

calendar 01 Şubat 2026 12:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da orta saha gündemi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna kalan Galatasaray, UEFA'ya bildirilecek revize kadro listesi öncesinde transferde temposunu artırdı. Orta saha için birden fazla isimle eş zamanlı temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar, pazarı hem İngiltere hem de Fransa'dan tarıyor.

Pape Gueye transferi, Villarreal'in 40 milyon eurooluk bonservis talebinde geri adım atmaması nedeniyle rafa kaldırılırken, yönetim alternatif isimlere yöneldi.

VERMEEREN İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR


Belçika U21 Milli Takımı forması giyen 20 yaşındaki Arthur Vermeeren için kiralık olarak oynadığı Marsilya ve bonservisinin bulunduğu Leipzig ile görüşmeler devam ediyor. Oyuncunun Galatasaray'a sıcak baktığı belirtilirken, Alman ekibinin zorunlu satın alma opsiyonu konusundaki ısrarı pazarlıkların ana başlığı durumunda.

ANGEL GOMES DEFTERİ KAPANIYOR

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Angel Gomes'te ise sıcak bir gelişme yaşandı. Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Premier Lig ekibi Wolverhampton, Marsilya forması giyen İngiliz orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için anlaşmaya vardı. Wolves'un, 25 yaşındaki futbolcuyu 1 milyon avro bedelle kiralayacağı ve anlaşmada yaklaşık 7 milyon avroluk satın alma opsiyonunun yer alacağı öğrenildi. Marsilya'nın transfere onay verdiği ve resmi işlemlerde sona gelindiği ifade edilirken, Gomes'in İngiltere'ye dönmeye yakın olması Galatasaray'ı bu transferde devre dışı bıraktı.

ONYEDIKA'DA REKABET ARTIYOR

Galatasaray'ın listesinde yer alan bir diğer isim olan Raphael Onyedika için de transfer yarışı kızıştı. Sky'da yer alan habere göre Bundesliga temsilcisi Wolfsburg, Club Brugge forması giyen Nijeryalı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için devreye girdi. Alman ekibinin, ara transfer dönemi sona ermeden (2 Şubat) transferi bitirmek istediği belirtildi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
12 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
13 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.