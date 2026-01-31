Beşiktaş Konyaspor maçı canlı izle kesintisiz donmadan

BEŞİKTAŞ SAHASINDA ÜSTÜN Siyah-beyazlı takım, ev sahibi ünvanıyla Konyaspor ile yaptığı 24 lig maçında 18 galibiyet aldı. Bu maçların 4'ü berabere sonuçlanırken, 2'sini ise Konyaspor kazandı. Ev sahibi olduğu maçlarda rakip filelere 57 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 16 gol gördü. Bu arada Beşiktaş'ın cezası nedeniyle 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılması gereken lig mücadelesi İzmir'de oynanmış ve karşılaşma 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nın yapım aşamasında olduğu 2014-2015 sezonunda Ankara'da yaptığı müsabakada ise Konyaspor'a 1-0 kaybetti. BEŞİKTAŞ'TAN TARİHİ GALİBİYET Siyah-beyazlılar, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini Konyaspor karşısında elde etti. Beşiktaş, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki müsabakada Konya temsilcisini 7-0'lık sonuçla geçmeyi başardı. Siyah-beyazlılarla ligde oynadığı maçlardan 6'sını tek farklı skorlarla kazanan Konyaspor, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'a 4-1 üstünlük kurarak rakibi karşısındaki en farklı galibiyetine imza attı.



BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI HAKEMİ



Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den naklen yayınlanacak. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. VAR koltuğunda ise Davut Dakul Çelik oturacak.



BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 33 puanla 5'inci sırada yer alıyor. Ligde oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşayan Konya temsilcisi ise 19 puan ve averajla 13'üncü basamakta bulunuyor. MUHTEMEL İLK 11'LER Konyaspor: Bahadır; Andzouana, Uğurcan, Adil, Guilherme; Bjorlo, Berkan; Muleka, Svendsen, Deniz; Kramer. Beşiktaş: Ersin; Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan; Kartal, Orkun; Cengiz, Cerny, Jota; El Bilal Toure. SİYAH-BEYAZLILAR TAM KADRO Beşiktaş'ta Konyaspor müsabakası öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor. Sakatlığını atlatarak antrenmanlara başlayan Wilfred Ndidi'nin maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Sarı kart cezasını tamamlayan Felix Uduokhai de şans verilmesi halinde forma giyebilecek. YASİN ÖZCAN ŞANS BEKLİYOR Beşiktaş'ta yeni transfer Yasin Özcan, şans verilmesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek. Aston Villa'dan kadroya katılan genç savunma oyuncusu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi durumunda Beşiktaşlı taraftarların önünde boy gösterecek. CEZA SINIRINDAKİLER Siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu ceza sınırında yer alıyor. Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve El Bilal Toure, Konyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Alanyaspor ile oynanacak maçta cezalı olacak.



SİYAH-BEYAZLILAR 10 MAÇTIR YENİLMİYOR Beşiktaş, son 10 resmi maçında yenilgi yüzü görmedi. Süper Lig'de 3-2 kaybedilen Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 8, kupada da 2 maça çıkan siyah-beyazlı takım, bu süreçte sahadan yenik ayrılmadı. Söz konusu süreçte Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Kayserispor'u mağlup eden Beşiktaş; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor ve ikas Eyüpspor'la ise eşitliği bozamadı.



KONYASPOR'DAN SON 5 MAÇTA 1 GOL YEDİ Beşiktaş, ligde Konyaspor ile oynadığı son 5 Süper Lig karşılaşmasında yalnızca 1 gol yedi. Ligde oynanan son 5 maçın 4'ünü 2-0'lık skorlarla kazanan siyah-beyazlılar, 1 maçı ise 1-0 kaybetti. Söz konusu süreçte 8 gol kaydeden Beşiktaş, kalesinde ise 1 gol gördü. İSTANBUL'DA SON 10 MAÇTA KAZANAMADI Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor'a karşı sahasında oynadığı son 10 karşılaşmada mağlup olmadı. Mayıs 2015'te Ankara'da oynanan karşılaşmada 1-0'lık mağlubiyetten sonra siyah-beyazlı takım, 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Beşiktaş bu karşılaşmaların 6'sında da kalesinde gol görmedi. Bu süreçte 26 gol atan siyah-beyazlılar, rakibinin 7 golüne engel olamadı.



ÇAĞDAŞ ATAN'IN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş karşı kazanmakta güçlük çekiyor. Siyah-beyazlılara daha önce Alanyaspor, Kayserispor ve Başakşehir ile toplam 8 kez rakip olan genç teknik adam, bu maçlarda 2'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 4 yenilgi yaşadı. Çağdaş Atan, Beşiktaş'a karşı aldığı galibiyetleri ilk kez rakip olduğu Aralık 2020'de Alanyaspor ile 2-1 ve son karşılaştığı Nisan 2025'te Başakşehir ile 2-0'lık skorlarla elde etti. Atan'ın çalıştırdığı ekipler Beşiktaş karşısında 8 maçta 5 gol atarken, kalesinde ise 9 gol gördü. Beşiktaş ile Konyaspor, Süper Lig'de 50. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de geride kalan 49 maçta siyah-beyazlı futbol takımı 28, Konya temsilcisi ise 7 galibiyet aldı. Taraflar 14 karşılaşmada ise birbirlerine üstünlük kuramadı. Beşiktaş söz konusu maçlarda 94 gol atarken, Konyaspor 44 gol kaydetti.