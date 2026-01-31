Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!

31 Ocak
Beşiktaş-Konyaspor
20:00
31 Ocak
Alanyaspor-Eyüpspor
14:30
31 Ocak
Santa Clara-Estoril
18:30
31 Ocak
S. Rotterdam-FC Groningen
23:00
31 Ocak
Bochum-Schalke 04
15:00
31 Ocak
E.Braunschweig-Karlsruher SC
15:00
31 Ocak
Holstein Kiel-Greuther Fürth
15:00
31 Ocak
Kaiserslautern-Elversberg
22:30
31 Ocak
Cercle Brugge-Royal Antwerp
18:00
31 Ocak
Zulte Waregem-Westerlo
20:15
31 Ocak
St.Truiden-Sporting Charleroi
22:45
31 Ocak
Winterthur-Lausanne
20:00
31 Ocak
Servette-Sion
20:00
31 Ocak
Grasshopper-Lugano
22:30
31 Ocak
Rio Ave-Arouca
21:00
31 Ocak
Alkmaar-NEC Nijmegen
18:30
31 Ocak
Alverca-Estrela da Amadora
23:30
31 Ocak
Leicester City-Charlton Athletic
15:30
31 Ocak
Sheffield Wednesday-Wrexham
15:30
31 Ocak
Stoke City-Southampton
15:30
31 Ocak
Blackburn Rovers-Hull City
18:00
31 Ocak
Ipswich Town-Preston North End
18:00
31 Ocak
Middlesbrough-Norwich City
18:00
31 Ocak
Millwall-Sheffield United
18:00
31 Ocak
Oxford United-Birmingham City
18:00
31 Ocak
Portsmouth-West Bromwich
18:00
31 Ocak
QPR-Coventry City
18:00
31 Ocak
PEC Zwolle-Telstar
20:45
31 Ocak
AS Monaco-Rennes
23:05
31 Ocak
Başakşehir-Rizespor
17:00
31 Ocak
Brighton-Everton
18:00
31 Ocak
Göztepe-Karagümrük
20:00
31 Ocak
Erzurumspor-Sarıyer
1-039'
31 Ocak
Iğdır FK-Manisa FK
0-039'
31 Ocak
Arca Çorum FK-Keçiörengücü
16:00
31 Ocak
Bodrum FK-Serik Belediyespor
19:00
31 Ocak
Augsburg-St. Pauli
17:30
31 Ocak
E. Frankfurt-Leverkusen
17:30
31 Ocak
Hoffenheim-Union Berlin
17:30
31 Ocak
RB Leipzig-Mainz 05
17:30
31 Ocak
Werder Bremen-Mönchengladbach
17:30
31 Ocak
Hamburger SV-Bayern Munih
20:30
31 Ocak
Leeds United-Arsenal
18:00
31 Ocak
Lorient-Nantes
21:00
31 Ocak
Wolves-Bournemouth
18:00
31 Ocak
Chelsea-West Ham United
20:30
31 Ocak
Liverpool-Newcastle
23:00
31 Ocak
Real Oviedo-Girona
16:00
31 Ocak
Osasuna-Villarreal
18:15
31 Ocak
Levante-Atletico Madrid
20:30
31 Ocak
Elche-Barcelona
23:00
31 Ocak
Pisa-Sassuolo
17:00
31 Ocak
SSC Napoli-Fiorentina
20:00
31 Ocak
Cagliari-Verona
22:45
31 Ocak
Paris FC-Marsilya
19:00
31 Ocak
Watford-Swansea City
18:00

Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!

Fenerbahçe Kulübünün 30 Kasım 2025 itibarıyla toplam borcu açıklandı.

calendar 31 Ocak 2026 12:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!
Fenerbahçe Kulübünün 30 Kasım 2025 itibarıyla borcunun 27 milyar 635 milyon lira olduğu açıklandı.

Sarı-lacivertli kulübün Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, yapılan denetimin 1 Haziran 2025-30 Kasım 2025 dönemini kapsadığını belirtti.

Mehmet Vodina, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 18 milyar 398 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 9 milyar 237 milyon lira olduğunu belirterek, toplam yükümlülüğün 27 milyar 635 milyon lira olduğunu dile getirdi.


Kulübün toplam varlıklarının 26 milyar 87 milyon lira olduğunu aktaran Vodina, bu dönemde fiili giderlerin 1 milyar 962 milyon lira, gelirlerin de 1 milyar 530 lira olduğunu kaydetti.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
7 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
12 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
13 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
14 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
15 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
