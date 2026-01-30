30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
0-1
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
1-1
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
1-0
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
22:30
30 Ocak
Espanyol-Alaves
23:00
30 Ocak
Lazio-Genoa
22:45
30 Ocak
Lens-Le Havre
22:45
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
22:00

EuroLeague'in yeni CEO'su Jesus "Chus" Bueno oldu

EuroLeague'de üst yönetimde değişim yaşandı. Avrupa Ligi Ticari Varlıklar (ECA) Yönetim Kurulu, İspanyol yönetici Jesus "Chus" Bueno'yu oy birliğiyle CEO'luk görevine getirdi.

EuroLeague'in yeni üst yöneticisi (CEO), İspanyol Jesus "Chus" Bueno oldu.
 
Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamaya göre, 56 yaşındaki Bueno, Avrupa Ligi Ticari Varlıklar (ECA) Yönetim Kurulu tarafından oy birliğiyle seçildi ve Haziran 2023'te CEO olarak atanan Litvanyalı Paulius Motiejunas'ın yerini alacak.
 
Açıklamada, Bueno'nun, profesyonel spor ekosisteminde 30 yılı aşkın deneyime sahip olduğu belirtilirken kariyeri, hem saha içinde hem de saha dışında basketbolla yakından bağlantılı olduğu, profesyonel oyunculuk kariyerine 1988-89 sezonunda Barcelona ile başladığı, Atletico Madrid ve Valencia Basket dahil olmak üzere beş farklı kulüpte forma giydiği, oyunculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra, basketbol endüstrisinde yönetici ve idari görevlere geçiş yaptığı kaydedildi.
 
Saha dışı kariyerine İspanyol Basketbol Oyuncuları Birliği'nde (ABP) başladıktan sonra 2006 yılında İspanyol Basketbol Federasyonuna (FEB) İcra Direktörü olarak katıldığı ve görev süresi boyunca İspanya Milli Basketbol Takımı'nın, 2006 FIBA Dünya Şampiyonası ve 2009 EuroBasket'i kazandığı, 2008 Olimpiyat Oyunları ve 2007 EuroBasket'te gümüş madalya elde ettiği belirtildi.
 
Bueno'nun daha sonra NBA'de bazı görevler üstlendiği, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu Başkan Yardımcısı ve NBA İspanya Genel Müdürü olarak görev yaptığı ifade edildi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
7 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
12 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
13 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
14 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
15 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
