EuroLeague'in yeni CEO'su Jesus 'Chus' Bueno oldu

EuroLeague'in yeni üst yöneticisi (CEO), İspanyol Jesus "Chus" Bueno oldu.

Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamaya göre, 56 yaşındaki Bueno, Avrupa Ligi Ticari Varlıklar (ECA) Yönetim Kurulu tarafından oy birliğiyle seçildi ve Haziran 2023'te CEO olarak atanan Litvanyalı Paulius Motiejunas'ın yerini alacak.

Açıklamada, Bueno'nun, profesyonel spor ekosisteminde 30 yılı aşkın deneyime sahip olduğu belirtilirken kariyeri, hem saha içinde hem de saha dışında basketbolla yakından bağlantılı olduğu, profesyonel oyunculuk kariyerine 1988-89 sezonunda Barcelona ile başladığı, Atletico Madrid ve Valencia Basket dahil olmak üzere beş farklı kulüpte forma giydiği, oyunculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra, basketbol endüstrisinde yönetici ve idari görevlere geçiş yaptığı kaydedildi.

Saha dışı kariyerine İspanyol Basketbol Oyuncuları Birliği'nde (ABP) başladıktan sonra 2006 yılında İspanyol Basketbol Federasyonuna (FEB) İcra Direktörü olarak katıldığı ve görev süresi boyunca İspanya Milli Basketbol Takımı'nın, 2006 FIBA Dünya Şampiyonası ve 2009 EuroBasket'i kazandığı, 2008 Olimpiyat Oyunları ve 2007 EuroBasket'te gümüş madalya elde ettiği belirtildi.

Bueno'nun daha sonra NBA'de bazı görevler üstlendiği, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu Başkan Yardımcısı ve NBA İspanya Genel Müdürü olarak görev yaptığı ifade edildi.