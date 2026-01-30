30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
20:00
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
20:00
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
20:00
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
22:30
30 Ocak
Espanyol-Alaves
23:00
30 Ocak
Lazio-Genoa
22:45
30 Ocak
Lens-Le Havre
22:45
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
22:00

Yüksekova'da Türkiye Kayaklı Koşu Eleme Yarışması

Yüksekova'da 365 sporcunun katıldığı Türkiye Kayaklı Koşu Eleme Yarışması başladı

calendar 30 Ocak 2026 14:31
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Yüksekova'da Türkiye Kayaklı Koşu Eleme Yarışması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap Eleme Yarışması 365 sporcunun katılımıyla başladı.

Yüksekova'ya 15 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 metre uzunluğa sahip Kamışlı Köyü Kayak Merkezi, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap Eleme Yarışması'na ev sahipliği yapıyor.

30 Ocak Cuma ve 31 Ocak Cumartesi günü sürecek eleme yarışmalarına Türkiye'nin farklı illerindeki 365 sporcu katıldı. Eksi 15 derecede gerçekleştirilen yarışmayı, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü İlhan Yılmaz izledi. 10-25 arası kız ve erkek sporcuların katılımıyla yapılan yarışmalar 31 Ocak Cumartesi de devam edecek. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.