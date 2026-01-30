Trabzonspor kadın futbol takımı şampiyonluk hedefliyor

Ligde 1'i hükmen olmak üzere son 10 karşılaşmasından galibiyetle ayrılan bordo-mavili takım, 1 Şubat Pazar deplasmanda ligin 5. sırasındaki Yüksekovaspor'u mağlup ederek galibiyet serisini de sürdürmenin mücadelesini verecek.46 puanla lider Fenerbahçe ile 42 puanlı Galatasaray'ın ardından averajla üçüncü sırada yer alan Karadeniz ekibi, zirve yarışında kayıpsız yoluna devam etmek istiyor.Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Hatice Bahar Özgüvenç, sporcularının çok istekli, hedeflerinin ise şampiyonluk olduğunu söyledi.Takımın iyi bir uyum yakaladığını belirten Özgüvenç,dedi.Kazanma alışkanlığının çok önemli olduğunu vurgulayan Özgüvenç, sporcularının kazanma istediğinin takıma pozitif bir hava kattığını ifade etti.Zor bir deplasmana gideceklerinin altını çizen Özgüvenç,diye konuştu.Özgüvenç, rakibe göre maç maç taktiksel olarak hazırlanarak galibiyet serilerini devam ettirdiklerini anlatarak,şeklinde konuştu.Şampiyonluk yolunda puan kaybetmek istemediklerini belirten Özgüvenç, şöyle devam etti:Tecrübesiyle takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalıştığını belirten orta saha oyuncusu Fatma Kara ise,dedi.