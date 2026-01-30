30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
20:00
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
20:00
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
20:00
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
22:30
30 Ocak
Espanyol-Alaves
23:00
30 Ocak
Lazio-Genoa
22:45
30 Ocak
Lens-Le Havre
22:45
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
22:00

Karagümrük, deplasmanda Göztepe'ye konuk oluyor

Son sıraya adeta demir atan Fatih Karagümrük, deplasmanda yükselen formunu devam ettiren Göztepe ile karşılaşacak

calendar 30 Ocak 2026 10:47
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cumartesi günü Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

KÜME DÜŞMENİN EN BÜYÜK ADAYI

Süper Lig'deki son galibiyetini 12. haftada alan Fatih Karagümrük, bu sezon istediği performansı sergileyemiyor.

Ligde oynadığı maçların 2'sini kazanan, 3'ünde berabere kalan, 14'ünü kaybeden kırmızı-siyahlı ekip, 9 puanla 18. ve son sırada yer aldı.


Süper Lig'in geride kalan bölümünde hanesine 36 puan yazdıran Göztepe ise haftaya 4. basamakta girdi.

Sarı-kırmızılılar, sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakada Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
