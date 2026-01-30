30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
20:00
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
20:00
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
20:00
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
22:30
30 Ocak
Espanyol-Alaves
23:00
30 Ocak
Lazio-Genoa
22:45
30 Ocak
Lens-Le Havre
22:45
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
22:00

Iğdır, Manisa maçına gelecek taraftarlara forma dağıtacak

Manisa'yı konuk edeceği maçta Iğdır FK, taraftarlara forma dağıtılacağını duyurdu

Haber: AA
TFF 1. Lig'de Manisa FK'yi konuk edecek Alagöz Holding Iğdır FK, maça gelecek taraftarlara forma dağıtacağını duyurdu.
Iğdır Şehir Stadı'nın kapasitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla 2 binden 7 bin kişiye çıkarıldı.

Yenilenmiş haliyle Iğdır Şehir Stadı'nda 23. hafta mücadelesinde 31 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da Manisa FK'yi konuk edecek Alagöz Holding Iğdır FK, müsabaka öncesi yeni tribünlerin açılışını yapacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni tribünler seni bekliyor. Bu maçta tribünlere sadece coşku değil, hediye de geliyor. Karşılaşma günü yeni tribünlerde yerini alan taraftarlarımıza, Ağrı Zirvesi formamız hediye edilecektir. Formanı tribünden al, sesini sahaya taşı, bu anın parçası ol." ifadeleri kullanıldı.


 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
