Eyüp, zorlu maçta Alanya'ya konuk

Düşme hattından kurtulmak isteyen Eyüpspor, Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor deplasmanında sahaya çıkacak

calendar 30 Ocak 2026 10:13
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Eyüp, zorlu maçta Alanya'ya konuk
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



ikas Eyüpspor, Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
Alanya Oba Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Eyüpspor, ara transfer döneminde birçok oyuncusu ile yolların ayrılması nedeniyle zor bir dönemden geçiyor.

Ligin 19. haftasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalarak sürprize imza atan eflatun-sarılı ekip, Alanyaspor karşısında da sahadan iyi bir sonuçla ayrılmaya çalışacak.


Süper Lig'in geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 6 beraberlik, 10 yenilgi yaşayan ikas Eyüpspor, haftaya 15 puan ve averajla 16. sırada girdi.

Corendon Alanyaspor ise 22 puanla 10. basamakta yer aldı.

Eyüpspor, sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakada Alanyaspor'u 2-1 mağlup etmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
