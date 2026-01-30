30 Ocak
Erling Haaland'dan Galatasaray maçında Leeds selamı

Manchester City forması giyen Erling Haaland'ın, Galatasaray maçında attığı golün ardından Leeds United selamı verdiği ortaya çıktı.

calendar 30 Ocak 2026 11:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

İngiliz ekibinin ilk golünü Erling Haaland kaydetti. Norveçli futbolcunun golden sonraki sevinciyle ilgili gerçek ortaya çıktı.

Erling Haaland, Galatasaray'a gol attıktan sonra Leeds United taraftarları arasında yapılan selam ile golü kutladı.


Haaland, babası Leeds United forması giydiği dönemde Leeds şehrinde 2000 yılında doğdu.

Norveçli futbolcu, daha önce Leeds United'a attığı golün ardından sevinç yaşamamıştı. Haaland, 2022 yılında yaptığı açıklamada, "Bu hareketim planlıydı. Kutlama yapmak istemedim. Leeds'de doğdum ve kulübe saygım var. Annem ve babam tribündeydi. Bu çok özeldi." demişti.

Haaland'ın Galatasaray maçının ardından gol sevinci


YAŞANAN OLAYLAR

2000 yılındaki UEFA Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray, sahasında Leeds United'ı ağırladı. Bu maçtan önce İstanbul'da yaşanan olaylarda iki İngiliz taraftarı hayatını kaybetti. UEFA, yaşanan olaylar nedeniyle İngiltere'deki rövanş karşılaşmasına Galatasaray taraftarının alınmamasına karar verdi.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
