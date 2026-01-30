Erling Haaland'dan Galatasaray maçında Leeds selamı

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.
İngiliz ekibinin ilk golünü Erling Haaland kaydetti. Norveçli futbolcunun golden sonraki sevinciyle ilgili gerçek ortaya çıktı.
Erling Haaland, Galatasaray'a gol attıktan sonra Leeds United taraftarları arasında yapılan selam ile golü kutladı.
Haaland, babası Leeds United forması giydiği dönemde Leeds şehrinde 2000 yılında doğdu.
Norveçli futbolcu, daha önce Leeds United'a attığı golün ardından sevinç yaşamamıştı. Haaland, 2022 yılında yaptığı açıklamada, "Bu hareketim planlıydı. Kutlama yapmak istemedim. Leeds'de doğdum ve kulübe saygım var. Annem ve babam tribündeydi. Bu çok özeldi." demişti.
Haaland'ın Galatasaray maçının ardından gol sevinci
YAŞANAN OLAYLAR
2000 yılındaki UEFA Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray, sahasında Leeds United'ı ağırladı. Bu maçtan önce İstanbul'da yaşanan olaylarda iki İngiliz taraftarı hayatını kaybetti. UEFA, yaşanan olaylar nedeniyle İngiltere'deki rövanş karşılaşmasına Galatasaray taraftarının alınmamasına karar verdi.
