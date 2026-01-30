30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
20:00
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
20:00
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
20:00
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
22:30
30 Ocak
Espanyol-Alaves
23:00
30 Ocak
Lazio-Genoa
22:45
30 Ocak
Lens-Le Havre
22:45
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
22:00

Voleybolda haftanın maç programı

Kadınlar ve erkeklerde ilk 4 mücadelesinin alev aldığı voleybolda, rekabet hız kesmeden devam ediyor

Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Voleybolda Sultanlar Ligi'nde 19'uncu, Efeler Ligi'nde ise 17'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:

SULTANLAR LİGİ

31 Ocak Cumartesi:


14.00 Kuzeyboru-VakıfBank (Aksaray)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor (Mimar Sinan)

16.30 Zeren Spor-Türk Hava Yolları (TVF Ziraat Bankkart)

16.30 Göztepe-İlbank (TVF Atatürk)

17.00 Beşiktaş-Aras Kargo (Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi)

19.00 Eczacıbaşı Dynavit-Nilüfer Belediyespor Eker (Eczacıbaşı)

1 Şubat Pazar:

17.00 Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Medicana (Burhan Felek Vestel)

EFELER LİGİ

1 Şubat Pazar:

14.00 ON Hotels Alanya Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

14.00 İstanbul Gençlikspor-Fenerbahçe Medicana (Şehit Mustafa Özel)

15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Halkbank (Cengiz Göllü)

15.00 Altekma-Gaziantep Gençlikspor (TVF Atatürk)

16.30 Spor Toto-Ziraat Bankkart (TVF Ziraat Bankkart)

NOT: Cizre Belediyespor'un 2 hükmen mağlubiyet nedeniyle ligden ihraç edilmesi sonucu Gebze Belediyespor, haftayı maç yapmadan geçecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
