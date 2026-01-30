30 Ocak
Galatasaray'da Bissouma ve Onyedika da listede!

Villarreal'den Pape Gueye'yi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Tottenham'dan Yves Bissouma ve Club Brugge'den Raphael Onyedika'yı da gündeminde tutmaya devam ediyor.

30 Ocak 2026 09:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Bissouma ve Onyedika da listede!
Galatasaray, orta saha transferini kısa süre içerisinde tamamlamak istiyor.

İSPANYA'DAN YANIT BEKLENİYOR

Sarı-kırmızılıların orta saha için listesinin ilk sırasında Villarreal'den Pape Gueye yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, Senegalli orta saha oyuncusu için Villarreal'e teklif yaptı ve İspanya'dan gelecek yanıtı bekliyor.

Galatasaray, Gueye ile birlikte Tottenham'dan yaz transfer döneminde de gündeme gelen Yves Bissouma ve Club Brugge'den Raphael Onyedika'yı da gündeminde tutmaya devam ediyor.

OYUNCU PERFORMANSLARI


Tottenham'da uzun süreli sakatlığının ardından yeni oynamayan başlayan Bissouma, bu sezon 2 maça çıktı.

Club Brugge forması altında bu sezon 26 maçta süre bulan Onyedika ise 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
