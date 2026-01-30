Galatasaray'da Bissouma ve Onyedika da listede!

Galatasaray, orta saha transferini kısa süre içerisinde tamamlamak istiyor.
İSPANYA'DAN YANIT BEKLENİYOR
Sarı-kırmızılıların orta saha için listesinin ilk sırasında Villarreal'den Pape Gueye yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, Senegalli orta saha oyuncusu için Villarreal'e teklif yaptı ve İspanya'dan gelecek yanıtı bekliyor.
Galatasaray, Gueye ile birlikte Tottenham'dan yaz transfer döneminde de gündeme gelen Yves Bissouma ve Club Brugge'den Raphael Onyedika'yı da gündeminde tutmaya devam ediyor.
OYUNCU PERFORMANSLARI
Tottenham'da uzun süreli sakatlığının ardından yeni oynamayan başlayan Bissouma, bu sezon 2 maça çıktı.
Club Brugge forması altında bu sezon 26 maçta süre bulan Onyedika ise 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
İSPANYA'DAN YANIT BEKLENİYOR
Sarı-kırmızılıların orta saha için listesinin ilk sırasında Villarreal'den Pape Gueye yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, Senegalli orta saha oyuncusu için Villarreal'e teklif yaptı ve İspanya'dan gelecek yanıtı bekliyor.
Galatasaray, Gueye ile birlikte Tottenham'dan yaz transfer döneminde de gündeme gelen Yves Bissouma ve Club Brugge'den Raphael Onyedika'yı da gündeminde tutmaya devam ediyor.
OYUNCU PERFORMANSLARI
Tottenham'da uzun süreli sakatlığının ardından yeni oynamayan başlayan Bissouma, bu sezon 2 maça çıktı.
Club Brugge forması altında bu sezon 26 maçta süre bulan Onyedika ise 2 gol attı ve 1 asist yaptı.