Avrupa gecesi kabusa döndü! Van Persie oğlunu gözyaşlarıyla izledi

Feyenoord'un Avrupa'ya veda ettiği gecede Robin van Persie, maçta sakatlanan oğlu Shaqueel'i gözyaşları içinde sahadan çıkarken izleyerek büyük bir acı yaşadı.

Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Avrupa gecesi kabusa döndü! Van Persie oğlunu gözyaşlarıyla izledi
Feyenoord, UEFA Avrupa Ligi'nde Real Betis'e 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Ancak gecenin en acı anı, skorun çok ötesinde yaşandı. Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie, maçta oğlu Shaqueel'in ciddi bir sakatlık yaşamasına tanık oldu. 

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren 19 yaşındaki Shaqueel van Persie, hava topu mücadelesi sonrası dizine kötü basarak yere yığıldı. Genç futbolcu, gözyaşları içinde sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Kenarda bekleyen Robin van Persie'nin de duygularını kontrol edemediği görüldü.

"HİÇ İYİ GÖRÜNMÜYOR"



Maç sonrası Ziggo Sport'a konuşan Van Persie, yaşadığı duygusal anları şu sözlerle anlattı: 

"Hiç iyi görünmüyor. Gerçek durumu anlamak için daha fazla test yapılması gerekiyor ama ilk belirtiler olumlu değil. Bir oyuncuyu bu şekilde kaybetmek her zaman zor. Bugün bu Shaqueel oldu… Bu tür bir şey yaşandığında, kim olursa olsun insan endişeleniyor."



"ONUN BUNU YAŞADIĞINI GÖRMEK YÜREK PARÇALAYICI"

Hem teknik direktör hem de baba olduğunu vurgulayan Van Persie, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir yandan antrenörüm, ama en sonunda bir babayım. Onun bunu yaşadığını görmek yürek parçalayıcı. Düzenli forma giymeye başlamışken böyle bir sakatlık yaşaması çok acı. Umarız ciddi değildir ama ilk işaretler maalesef iyi değil."

Shaqueel van Persie'nin sakatlığının ciddiyeti yapılacak detaylı kontrollerin ardından netlik kazanacak.

