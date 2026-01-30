Avrupa gecesi kabusa döndü! Van Persie oğlunu gözyaşlarıyla izledi

Feyenoord, UEFA Avrupa Ligi'nde Real Betis'e 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Ancak gecenin en acı anı, skorun çok ötesinde yaşandı. Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie, maçta oğlu Shaqueel'in ciddi bir sakatlık yaşamasına tanık oldu.



Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren 19 yaşındaki Shaqueel van Persie, hava topu mücadelesi sonrası dizine kötü basarak yere yığıldı. Genç futbolcu, gözyaşları içinde sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Kenarda bekleyen Robin van Persie'nin de duygularını kontrol edemediği görüldü.



"HİÇ İYİ GÖRÜNMÜYOR"

Ziggo Sport'a konuşan Van Persie,

Maç sonrasıyaşadığı duygusal anları şu sözlerle anlattı:Hem teknik direktör hem de baba olduğunu vurgulayan Van Persie, sözlerini şöyle sürdürdü:Shaqueel van Persie'nin sakatlığının ciddiyeti yapılacak detaylı kontrollerin ardından netlik kazanacak.