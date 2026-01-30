Felipe Augusto için 15 milyon euro

Trabzonspor'un Brezilyalı forvet oyuncusu Felipe Augusto için Zenit'in ısrarı devam ediyor.
Daha önce 10 milyon Euro öneren Rus kulübü, ret yanıtının ardından 15 milyon Euro ile kapıyı çaldı.
Trabzonspor, 21 yaşındaki futbolcuyu yaz transfer döneminde 5 milyon euro bedelle Cercle'den kadrosuna katmıştı.
21 yaşındaki golcü, bu sezon 18 maçta 9 kez ağları havalandırdı.
