30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
20:00
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
20:00
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
20:00
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
22:30
30 Ocak
Espanyol-Alaves
23:00
30 Ocak
Lazio-Genoa
22:45
30 Ocak
Lens-Le Havre
22:45
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
22:00

Benzema, Al Ittihad'ı reddetti; 'maça çıkmayacağım' dedi!

Al-Ittihad forması giyen Karim Benzema, kulübün sözleşme yenilme görüşmelerinde sunduğu sıradışı teklifi saygısızlık olarak gördü ve oynamayı reddetti.

calendar 30 Ocak 2026 09:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Benzema, Al Ittihad'ı reddetti; 'maça çıkmayacağım' dedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da Karim Benzema krizi yaşanıyor.

Haziran 2026'da sözleşmesi sona erecek kaptan Benzema'ya kulüp yönetimi yeni teklif yaptı. Fransız oyuncu, kulübün yaptığı sıradışı teklifi "komik" bulduğu için takıma rest çekti.

L'Equipe'te yer alan habere göre; Al Ittihad, Benzema'ya 'sıfır euro' maaş önerdi ancak imaj haklarının yüzde 100 olarak kendisinde kalmasını önerdi. Benzema, bu teklifi saygısızlık olarak gördü.

AL FATEH MAÇINDA OYNAMADI

38 yaşındaki futbolcu, Al Fateh ile 2-2 berabere kalınan maçın kadrosuna yer almadı.

83 MAÇTA 73 GOLE KATKI

Al-Ittihad'da 83 maça çıkan Karim Benzema, 54 gol atarken 17 asist yaptı.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.