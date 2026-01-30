29 Ocak
FCSB-Fenerbahçe
1-1
29 Ocak
Maccabi Tel Aviv-Bologna
0-3
29 Ocak
Real Betis-Feyenoord
2-1
03 Şubat
Port Vale-AFC Wimbledon
22:00
29 Ocak
Genk-Malmö FF
2-1
29 Ocak
Go Ahead Eagles-Braga
0-0
29 Ocak
Panathinaikos-Roma
1-1
29 Ocak
VfB Stuttgart-Young Boys
3-2
29 Ocak
Aston Villa-RB Salzburg
3-2
29 Ocak
Lille-Freiburg
1-0
29 Ocak
Basel-Viktoria Plzen
0-1
29 Ocak
FC Porto-Rangers
3-1
29 Ocak
Lyon-PAOK
4-2
29 Ocak
Celtic-FC Utrecht
4-2
29 Ocak
FK Crvena Zvezda-Celta Vigo
1-1
29 Ocak
N. Forest-Ferencvaros
4-0
29 Ocak
Ludogorets -Nice
1-0
29 Ocak
FC Midtjylland-Dinamo Zagreb
2-0
29 Ocak
Sturm Graz-Brann
1-0
29 Ocak
Benfica B-Lusitania Lourosa
1-2

Guardiola'nın Filistin sözleri dünyayı ayağa kaldırdı!

Dünyaca ünlü teknik direktör Pep Guardiola, Barselona'da düzenlenen bir etkinlikte Filistin için yardım talep etti.

30 Ocak 2026 09:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Guardiola'nın Filistin sözleri dünyayı ayağa kaldırdı!
Manchester City'nin Katalan menajeri Pep Guardiola, Barselona'da Filistin için düzenlenen yardım kampanyasında yaptığı konuşmayla tüm dünyada manşetlere çıktı.

Guardiola, Katalonya'da meşhur olan 30 sanatçıyla birlikte Palau Sant Jordi'de düzenlenen 'Act x Palestine' yardım etkinliğinde sahneye çıktı. Siyah beyaz Filistin kefiyesi takan Guardiola, Gazze'deki savaşta ebeveynlerini kaybeden çocuklar için bir konuşma yaptı.

İşte Guardiola'nın Filistin için yaptığı konuşmanın tam metni:


"İyi akşamlar! Selamün aleyküm! Son iki yıldır sosyal medyada ve televizyonda gördüğüm, kendini filme alan ve annesinin nerede olduğunu soran bir çocuk gördüğümde -annesi enkaz altında gömülü olduğu halde o bunu henüz bilmiyor- hep şunu düşünüyorum: Acaba o ne düşünüyor?

Onları yalnız bıraktığımızı, terk ettiğimizi, ihmal ettiğimizi hissediyorum. Her zaman onun "Neredesiniz? Gelin ve bize yardım edin" dediğini hayal ediyorum. Ve şimdiye kadar bunu yapmadık. Belki de iktidardakiler korkak oldukları için, çünkü temelde masum gençleri masum insanları öldürmeye gönderiyorlar.

Korkaklar böyle yapar. Çünkü onlar evlerinde, soğukta ısıtma, sıcakta klima ile yaşıyorlar. Bir adım öne çıkmalıyız. Sadece orada olmak bile çok şey ifade ediyor, çok ama çok şey. Bombaların yol açtığı ve yol açmak istediği şey sessizlik ve bizim başka yöne bakmamız.

Tek hedefleri bu, bizim bir adım öne çıkmamamız. Ve biz buna direnmeliyiz. Başka yöne bakmamalıyız; dahil olmalı ve katılmalıyız.

Dünyanın önünde durarak, doğal olarak zayıf olanların, bu durumda Filistin'in yanında olduğumuzu gösteriyoruz ama sadece Filistin'in değil, tüm davaların. Bu Filistin için bir bildiri ve insanlık için bir bildiri."

  
