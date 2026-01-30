29 Ocak
FCSB-Fenerbahçe
1-1
29 Ocak
Maccabi Tel Aviv-Bologna
0-3
29 Ocak
Real Betis-Feyenoord
2-1
03 Şubat
Port Vale-AFC Wimbledon
22:00
29 Ocak
Genk-Malmö FF
2-1
29 Ocak
Go Ahead Eagles-Braga
0-0
29 Ocak
Panathinaikos-Roma
1-1
29 Ocak
VfB Stuttgart-Young Boys
3-2
29 Ocak
Aston Villa-RB Salzburg
3-2
29 Ocak
Lille-Freiburg
1-0
29 Ocak
Basel-Viktoria Plzen
0-1
29 Ocak
FC Porto-Rangers
3-1
29 Ocak
Lyon-PAOK
4-2
29 Ocak
Celtic-FC Utrecht
4-2
29 Ocak
FK Crvena Zvezda-Celta Vigo
1-1
29 Ocak
N. Forest-Ferencvaros
4-0
29 Ocak
Ludogorets -Nice
1-0
29 Ocak
FC Midtjylland-Dinamo Zagreb
2-0
29 Ocak
Sturm Graz-Brann
1-0
29 Ocak
Benfica B-Lusitania Lourosa
1-2

Sidiki Cherif'ten Fenerbahçe'ye yeşil ışık!

Ara transferde geleceğe yatırım yapan Fenerbahçe'nin, Angers forması giyen 19 yaşındaki Sidiki Cherif ile prensip anlaşmasına vardığı ve genç oyuncunun önceliğini sarı-lacivertlilere verdiği öne sürüldü.

calendar 30 Ocak 2026 08:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Sidiki Cherif'ten Fenerbahçe'ye yeşil ışık!
Fenerbahçe, ara transfer döneminde geleceğe yönelik önemli bir hamle için düğmeye bastı.

Sarı-lacivertlilerin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden SCO Angers forması giyen 19 yaşındaki forvet Sidiki Cherif için girişimlerini artırdığı öne sürüldü.

L'Equipe'te yer alan habere göre genç oyuncuya İngiltere'den Crystal Palace ve Fransa'dan Paris FC de ilgi gösterirken, Fenerbahçe'nin transferde ısrarcı bir tutum sergilediği belirtildi. Yönetimin, ara transfer döneminde iddialı bir kadro yapılanması hedeflediği ve bu doğrultuda Cherif'i ikna etmek için temaslarını yoğunlaştırdığı aktarıldı.

Bu gelişmelerin ardından spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe'nin Sidiki Cherif ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

ÖNCELİĞİ FENERBAHÇE



Transfer sürecine dair bir kritik bilgi de Fransız gazeteci Loic Tanzi'den geldi. Tanzi'nin aktardığına göre Sidiki Cherif, Crystal Palace'a transfer olmaktan vazgeçti ve önceliğini Fenerbahçe'ye verdi.

SIDIKI CHERIF KİMDİR?

Forvet ve sol kanat mevkilerinde görev yapabilen Sidiki Cherif, Fransa futbolunun yükselen yetenekleri arasında gösteriliyor. Genç golcü, bu sezon SCO Angers formasıyla Ligue 1'de çıktığı 19 maçta 4 gol kaydetti.

 Reklam 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
