Sidiki Cherif'ten Fenerbahçe'ye yeşil ışık!

Fenerbahçe, ara transfer döneminde geleceğe yönelik önemli bir hamle için düğmeye bastı.



Sarı-lacivertlilerin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden SCO Angers forması giyen 19 yaşındaki forvet Sidiki Cherif için girişimlerini artırdığı öne sürüldü.





L'Equipe'te yer alan habere göre genç oyuncuya İngiltere'den Crystal Palace ve Fransa'dan Paris FC de ilgi gösterirken, Fenerbahçe'nin transferde ısrarcı bir tutum sergilediği belirtildi. Yönetimin, ara transfer döneminde iddialı bir kadro yapılanması hedeflediği ve bu doğrultuda Cherif'i ikna etmek için temaslarını yoğunlaştırdığı aktarıldı.





Bu gelişmelerin ardından spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe'nin Sidiki Cherif ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.



ÖNCELİĞİ FENERBAHÇE

Transfer sürecine dair bir kritik bilgi de Fransız gazeteci Loic Tanzi'den geldi. Tanzi'nin aktardığına göre Sidiki Cherif, Crystal Palace'a transfer olmaktan vazgeçti ve önceliğini Fenerbahçe'ye verdi.





SIDIKI CHERIF KİMDİR?





Forvet ve sol kanat mevkilerinde görev yapabilen Sidiki Cherif, Fransa futbolunun yükselen yetenekleri arasında gösteriliyor. Genç golcü, bu sezon SCO Angers formasıyla Ligue 1'de çıktığı 19 maçta 4 gol kaydetti.



