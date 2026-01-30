Galatasaray'da Leroy Sane gelişmesi

Galatasaray forması giyen Leroy Sane, Manchester City ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçta sakatlık yaşadı.
Maçın son bölümlerinde sakatlanan Alman yıldız, yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Sane için maçın ardından, "Sane'de ayak bileği burkulması oldu." dedi.
30 yaşındaki futbolcu, ligde Kayserispor ile oynanacak maçta riske edilmeyecek.
Galatasaray forması altında bu sezon 28 maçta süre bulan Leroy Sane, 6 gol attı ve 7 asist yaptı.
