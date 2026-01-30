Galatasaray'da 18'lik yeni aday: Matias Siltanen

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
İKİ YENİ TRANSFER
GÖZLER ORTA SAHADA
Sarı-kırmızılılar, Noa Lang ve Yaser Asprilla'nın ardından gözünü orta sahaya yapılacak takviyeye çevirdi.
23 YAŞ ALTI İÇİN ADAY
Galatasaray, orta saha ile birlikte 23 yaş altı takviyesi de yapmayı planlıyor.
Sarı-kırmızılılarda bu doğrultuda Djurgarden forması giyen 18 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Matias Siltanen de gündeme gelen isimlerden biri oldu.
Djurgarden forması altında geçen sezon 35 maçta süre bulan 18 yaşındaki Siltanen, 5 asist yaptı.
PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcunun, kulübü Djurgarden ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
