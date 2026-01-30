Dallas Mavericks'in çaylak oyuncusu Cooper Flagg, kariyerinin en etkileyici performanslarından birine imza atarak NBA tarihine geçti.Mavericks'in Charlotte Hornets'e 123-121 mağlup olduğu karşılaşmada 49 sayı kaydeden Flagg, hem bireysel hem de lig tarihi açısından dikkat çekici bir gece yaşadı.Henüz 19 yaşında olan Flagg'in bu performansı, NBA tarihinde bir genç oyuncu tarafından atılan en yüksek tek maç skoru olarak kayıtlara geçti. Böylece genç yıldız, lig tarihine adını yazdırdı.ESPN muhabiri Tim MacMahon'un aktardığına göre, Flagg bu performansıyla LeBron James ve Anthony Edwards ile birlikte NBA tarihinde birden fazla 40 sayılık maç oynayan tek genç oyuncular arasına da girdi.Öte yandan Flagg, Dallas Mavericks tarihine de geçti. Genç oyuncu, daha önce Mark Aguirre ile paylaştığı tek maçta en çok sayı atan çaylak rekorunu kırdı. Aguirre'nin formasının da aynı akşam düzenlenen törenle emekliye ayrıldığı belirtildi.Karşılaşma sonrası konuşan Flagg, Associated Press'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Maçta 29 şutun 20'sini isabetle kullanan Flagg, serbest atış çizgisinden ise 6'da 6 ile oynadı. Genç yıldız, 38 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 49 sayı, 10 ribaund ve 3 asist ile tamamladı.Bu performansla Flagg, 1984-85 sezonunda Michael Jordan'dan bu yana bir maçta en az 49 sayı ve 10 ribaund üreten ilk çaylak oyuncu oldu.The Athletic yazarı Christian Clark'ın verdiği bilgiye göre, NBA tarihinde bugüne kadar sadece 13 oyuncu, çaylak sezonlarında 49 sayıya ulaşmayı başardı.Tüm bu tarihi başarılarına rağmen Flagg'in performansı galibiyet için yeterli olmadı. Hornets cephesinde bir diğer çaylak isim Kon Knueppel, kariyer rekoru olan 34 sayı atarak Mavericks'i mağlup eden isimlerden biri oldu. Knueppel'in, Flagg ile birlikte Duke Üniversitesi'nden eski takım arkadaşı olduğu da hatırlatıldı.Maçın ardından Flagg, yaşananlar için şu değerlendirmeyi yaptı:Kings 111–Bucks 99–86 Hawks–113 BullsNets 103–Pistons 96–Thunder 111–