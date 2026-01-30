Fenerbahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi: Livakovic

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, sezon sonuna kadar eski kulübü Dinamo Zagreb'e kiralandı.



Hırvatistan'dan Dnevnik'in haberine göre; Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in kiralık transferi kapsamında Dinamo Zagreb, sezon sonuna kadar yaklaşık 250 bin Euro'luk bir ödeme yapacak.



MAAŞINDA İNDİRİME GİTTİ

Transfer sürecinin dikkat çeken ayrıntılarından birinin ise Livaković'in ücretinde yaptığı fedakârlık olduğu öğrenildi.Deneyimli file bekçisinin, anlaşmanın gerçekleşebilmesi için sezon sonuna kadar olan yaklaşık 3 milyon Euro'luk net maaşının önemli bir bölümünden vazgeçtiği ve neredeyse bedelsiz şekilde forma giymeyi kabul ettiği belirtildi.Anlaşmada satın alma opsiyonunun yer almadığı da aktarıldı. Buna göre Livakovic'in Dinamo Zagreb ile yaptığı sözleşme yalnızca mevcut sezonun sonuna kadar geçerli olacak. Hırvat kaleci, sezon bitiminde 2028 yılına kadar kontratının bulunduğu Fenerbahçe'ye geri dönecek.Transferin, Hırvatistan Milli Takımı açısından da önem taşıdığı değerlendiriliyor. Livakovic'in düzenli forma şansı bulması halinde yaz aylarında düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde maç ritmi kazanmasının hedeflendiği kaydedildi.