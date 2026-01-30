Göztepe filede kritik sınavda

Sultanlar Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-2 yenerek kümede kalma mücadelesinde çok önemli bir galibiyete imza atan Göztepe yarın evinde düşme hattındaki İlbank'la kritik bir karşılaşmaya çıkacak.İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 16.30'da başlayacak 19'uncu hafta mücadelesini Sadettin Deneri, Engin Duman hakem ikilisi yönetecek.Ligde 18 maçta 5 galibiyet alarak 11'inci sırada yer alan Göz-Göz, 3 galibiyeti bulunan 13'üncü basamaktaki İlbank'ı yenerek tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor. İlk yarıda deplasmanda rakibine 3-1 mağlup olan Göztepe bu kez kazanan taraf olmak istiyor.Ligde düşme hattının 2 galibiyet ve 1 basamak üstünde yer alan Aydın Büyükşehir Belediyespor ise yarın seyircisi önünde galibiyeti bulunmayan son sıradaki Bahçelievler Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki randevu saat 15.00'te başlayacak. Son 2 maçını kaybeden 7'nci sıradaki Aras Kargo ise 17.00'de deplasmanda 9'uncu basamaktaki Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.