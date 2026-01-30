30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
20:00
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
20:00
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
20:00
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
22:30
30 Ocak
Espanyol-Alaves
23:00
30 Ocak
Lazio-Genoa
22:45
30 Ocak
Lens-Le Havre
22:45
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
22:00

Göztepe filede kritik sınavda

Kümede kalma savaşı veren İlbank'ı konuk edecek Göztepe'de tek hedef galibiyet

calendar 30 Ocak 2026 13:11
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe filede kritik sınavda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sultanlar Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-2 yenerek kümede kalma mücadelesinde çok önemli bir galibiyete imza atan Göztepe yarın evinde düşme hattındaki İlbank'la kritik bir karşılaşmaya çıkacak.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 16.30'da başlayacak 19'uncu hafta mücadelesini Sadettin Deneri, Engin Duman hakem ikilisi yönetecek.

Ligde 18 maçta 5 galibiyet alarak 11'inci sırada yer alan Göz-Göz, 3 galibiyeti bulunan 13'üncü basamaktaki İlbank'ı yenerek tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor. İlk yarıda deplasmanda rakibine 3-1 mağlup olan Göztepe bu kez kazanan taraf olmak istiyor.

AYDIN EVİNDE ARAS DEPLASMANDA

Ligde düşme hattının 2 galibiyet ve 1 basamak üstünde yer alan Aydın Büyükşehir Belediyespor ise yarın seyircisi önünde galibiyeti bulunmayan son sıradaki Bahçelievler Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki randevu saat 15.00'te başlayacak. Son 2 maçını kaybeden 7'nci sıradaki Aras Kargo ise 17.00'de deplasmanda 9'uncu basamaktaki Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.