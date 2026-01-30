30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
20:00
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
20:00
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
20:00
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
22:30
30 Ocak
Espanyol-Alaves
23:00
30 Ocak
Lazio-Genoa
22:45
30 Ocak
Lens-Le Havre
22:45
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
22:00

Manisa, Play-Off için Iğdır'a karşı

Play-Off hattına yaklaşmayı amaçlayan Manisa FK, 3 puan üzerinde yer alan Iğdır FK deplasmanına çıkacak

calendar 30 Ocak 2026 13:48
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 1'inci Lig'de son olarak evinde İstanbulspor'u 1-0 mağlup edip üst sıralara tırmanan Manisa Futbol Kulübü, 31 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Iğdır FK ile karşı karşıya gelecek. Iğdır Şehir Stadı'nda Turgut Doman'ın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak.

Konuk Manisa FK'da geçen hafta kırmızı kart gören sağ kanat Yusuf Talum, Iğdır deplasmanında forma giyemeyecek.

Sıralamada 30 puanla 12'nci basamakta yer alan Manisa FK'nın teknik direktörü Mustafa Dalcı, zor bir deplasmana çıkacaklarını dile getirdi. Rakipleri Iğdır FK'nın 3 puan gerisinde olduklarını hatırlatan Dalcı, "Takımımız son 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Çıkışımızı Iğdır FK deplasmanında da sürdüreceğiz. Kazanıp Play-Off hattına yaklaşmayı hedefliyoruz" dedi.

  
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
