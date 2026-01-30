Manisa, Play-Off için Iğdır'a karşı

TFF 1'inci Lig'de son olarak evinde İstanbulspor'u 1-0 mağlup edip üst sıralara tırmanan Manisa Futbol Kulübü, 31 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Iğdır FK ile karşı karşıya gelecek. Iğdır Şehir Stadı'nda Turgut Doman'ın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak.



Konuk Manisa FK'da geçen hafta kırmızı kart gören sağ kanat Yusuf Talum, Iğdır deplasmanında forma giyemeyecek.



Sıralamada 30 puanla 12'nci basamakta yer alan Manisa FK'nın teknik direktörü Mustafa Dalcı, zor bir deplasmana çıkacaklarını dile getirdi. Rakipleri Iğdır FK'nın 3 puan gerisinde olduklarını hatırlatan Dalcı, "Takımımız son 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Çıkışımızı Iğdır FK deplasmanında da sürdüreceğiz. Kazanıp Play-Off hattına yaklaşmayı hedefliyoruz" dedi.



