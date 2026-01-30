Mario Lemina, Juventus maçında yok!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya'dan Juventus ile karşılaşacak.
Sarı-kırmızılılar, ilk maçta İtalyan ekibini İstanbul'da ağırlayacak ve rövanşta deplasmana gidecek.
ESKİ TAKIMINA KARŞI YOK!
Galatasaray forması giyen Mario Lemina, İstanbul'da eski takımına karşı oynanacak maçta sarı-kırmızılıları yalnız bırakacak.
Gabonlu orta saha oyuncusu, Manchester City ile oynanan maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü.
MAÇ TARİHLERİ
Galatasaray, Juventus'a karşı ilk maçı 17-18 Şubat'ta İstanbul'da oynayacak. Rövanş ise 24-25 Şubat'ta İtalya'da oynanacak.
Sarı-kırmızılılar, ilk maçta İtalyan ekibini İstanbul'da ağırlayacak ve rövanşta deplasmana gidecek.
ESKİ TAKIMINA KARŞI YOK!
Galatasaray forması giyen Mario Lemina, İstanbul'da eski takımına karşı oynanacak maçta sarı-kırmızılıları yalnız bırakacak.
Gabonlu orta saha oyuncusu, Manchester City ile oynanan maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü.
MAÇ TARİHLERİ
Galatasaray, Juventus'a karşı ilk maçı 17-18 Şubat'ta İstanbul'da oynayacak. Rövanş ise 24-25 Şubat'ta İtalya'da oynanacak.