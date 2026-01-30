30 Ocak
Mario Lemina, Juventus maçında yok!

Galatasaray forması giyen Mario Lemina, eski takımı Juventus'a karşı oynanacak ik maçta forma giyemeyecek.

30 Ocak 2026 14:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Mario Lemina, Juventus maçında yok!




Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya'dan Juventus ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar, ilk maçta İtalyan ekibini İstanbul'da ağırlayacak ve rövanşta deplasmana gidecek.

ESKİ TAKIMINA KARŞI YOK!

Galatasaray forması giyen Mario Lemina, İstanbul'da eski takımına karşı oynanacak maçta sarı-kırmızılıları yalnız bırakacak.

Gabonlu orta saha oyuncusu, Manchester City ile oynanan maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü.

MAÇ TARİHLERİ

Galatasaray, Juventus'a karşı ilk maçı 17-18 Şubat'ta İstanbul'da oynayacak. Rövanş ise 24-25 Şubat'ta İtalya'da oynanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
