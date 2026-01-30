30 Ocak
Galatasaray'a Juventus çıktı, akıllara o gece geldi

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus ile eşleşmesi, sarı-kırmızılı camiaya karlar altındaki 2013'te Sneijder'le gelen tarihi zaferi yeniden hatırlattı.

calendar 30 Ocak 2026 14:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus ile eşleşirken, sarı-kırmızılı camianın aklına ister istemez 2013-2014 sezonunda yaşanan unutulmaz gece geldi. 

2013-2014 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde adeta ölüm grubuna düşen Galatasaray; Real Madrid, Juventus ve Kopenhag ile aynı grupta yer almıştı. Son haftaya girilirken Real Madrid liderliği garantilemiş, ikinci bilet için Galatasaray ile Juventus karşı karşıya kalmıştı. 

10 Aralık 2013'te İstanbul'da oynanan karşılaşma, yoğun kar yağışı nedeniyle 31. dakikada ertelenmiş, mücadele ertesi gün kaldığı yerden devam etmişti. Ağır zemine ve zorlu hava şartlarına rağmen Türk Telekom Stadı'nı dolduran Galatasaray taraftarı, takımını tarihi bir zafere taşımıştı. 





Roberto Mancini yönetimindeki Galatasaray'ın mutlak galibiyete ihtiyacı olduğu maçta, Antonio Conte'li Juventus'a ise 1 puan tur için yetiyordu. Dakikalar 85'i gösterdiğinde Didier Drogba'nın kafayla indirdiği topu Wesley Sneijder'in ağlara göndermesiyle stat adeta yıkılmış, Galatasaray tarihinin en unutulmaz gollerinden biri atılmıştı. Portekizli hakem Pedro Proença'nın son düdüğüyle Juventus Avrupa'ya veda ederken, Galatasaray gruptan çıkan taraf olmuştu. 



O karşılaşma, 10 Aralık'ta başlayıp 11 Aralık'ta sona eren ve karlar altında kazanılan efsane bir zafer olarak hafızalara kazındı. Sarı-kırmızılılar, Real Madrid'in ardından grubu ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmişti.



YILLAR SONRA YİNE JUVENTUS 

Aradan geçen yılların ardından Galatasaray ile Juventus bu kez Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda yeniden karşı karşıya geliyor. Geçmişte yaşanan o tarihi gece, sarı-kırmızılı taraftarlar için hem büyük bir motivasyon hem de güçlü bir hatıra niteliği taşıyor. 

Avrupa'da defalarca imkansızı başaran Galatasaray, bir kez daha dev rakibini saf dışı bırakmanın hesaplarını yaparken, Juventus ise geçmişin rövanşını almak istiyor.

Gözler şimdi yeni bir Avrupa gecesine çevrilmiş durumda. Galatasaray taraftarı, "karlar altındaki destanın" yeniden yazılmasını umut ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
