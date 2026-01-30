Murat Aksu'dan uluslararası görev

TMPK'nin açıklamasına göre federasyonda aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olarak görevini sürdüren Aksu, İstanbul'da gerçekleştirilen kurul toplantısında başkan yardımcısı oldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Murat Aksu, "Dünya Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu'nda yürüttüğüm çalışmaları, başkan yardımcılığı sorumluluğuyla daha güçlü bir biçimde sürdürmek benim için büyük bir onur. Engelli bireylerin spora erişimini güçlendiren, sporcuların gelişimini destekleyen ve kapsayıcılığı uluslararası ölçekte ilerleten çalışmaları, ortak akıl ve iş birliğiyle somut sonuçlara dönüştürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



