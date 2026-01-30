30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
20:00
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
20:00
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
20:00
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
22:30
30 Ocak
Espanyol-Alaves
23:00
30 Ocak
Lazio-Genoa
22:45
30 Ocak
Lens-Le Havre
22:45
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
22:00

Murat Aksu'dan uluslararası görev

Murat Aksu, Dünya Bedensel Engelliler Spor Federasyonunda başkan yardımcılığı pozisyonunu devraldı

calendar 30 Ocak 2026 16:22
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) Başkanı Murat Aksu, Dünya Bedensel Engelliler Spor Federasyonunda başkan yardımcılığına seçildi.
TMPK'nin açıklamasına göre federasyonda aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olarak görevini sürdüren Aksu, İstanbul'da gerçekleştirilen kurul toplantısında başkan yardımcısı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Murat Aksu, "Dünya Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu'nda yürüttüğüm çalışmaları, başkan yardımcılığı sorumluluğuyla daha güçlü bir biçimde sürdürmek benim için büyük bir onur. Engelli bireylerin spora erişimini güçlendiren, sporcuların gelişimini destekleyen ve kapsayıcılığı uluslararası ölçekte ilerleten çalışmaları, ortak akıl ve iş birliğiyle somut sonuçlara dönüştürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

