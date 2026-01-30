30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
20:00
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
20:00
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
20:00
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
22:30
30 Ocak
Espanyol-Alaves
23:00
30 Ocak
Lazio-Genoa
22:45
30 Ocak
Lens-Le Havre
22:45
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
22:00

Trabzonspor'da ayrılık: Cihan Çanak

Trabzonspor, 21 yaşındaki genç kanat oyuncusu Cihan Çanak'ı Gençlerbirliği'ne kiraladı.

Trabzonspor Kulübü, futbolcusu Cihan Çanak'ın sezon sonuna kadar Gençlerbirliği'ne kiralandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den, Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Cihan Çanak'ın, 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için Gençlerbirliği Spor Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, anlaşmaya göre oyuncunun bu dönemdeki tüm maliyetlerinin Gençlerbirliği tarafından karşılanacağı kaydedildi.

Trabzonspor'da sezonun ilk yarısında 8 maçta süre bulan Cihan Çanak, 1 asist yaptı.

 

