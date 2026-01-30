30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
20:00
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
20:00
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
20:00
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
22:30
30 Ocak
Espanyol-Alaves
23:00
30 Ocak
Lazio-Genoa
22:45
30 Ocak
Lens-Le Havre
22:45
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
22:00

Galatasaray MCT Technic'te Omoruyi dönemi sona erdi

Galatasaray MCT Technic, 2025-2026 sezonu ortasında kadroya katılan Nijeryalı pivot Clifford Omoruyi ile sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

calendar 30 Ocak 2026 17:47
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray MCT Technic'te Omoruyi dönemi sona erdi
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Nijeryalı pivot Clifford Omoruyi ile yolların ayrıldığını duyurdu.
 
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "2025-2026 sezonu ortasında Galatasaray MCT Technic kadrosuna katılan oyuncumuz Clifford Omoruyi ile sözleşmemizi karşılıklı olarak feshederek yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Clifford Omoruyi'ye sarı-kırmızılı renklerimiz altında geçirdiği süre boyunca göstermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor; kariyerinin devamında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
