30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
20:00
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
20:00
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
20:00
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
22:30
30 Ocak
Espanyol-Alaves
23:00
30 Ocak
Lazio-Genoa
22:45
30 Ocak
Lens-Le Havre
22:45
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
22:00

ÇBK Mersin, deplasmanda Ormanspor'u rahat geçti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ÇBK Mersin, deplasmanda OGM Ormanspor'u 115-62 farklı yendi

calendar 30 Ocak 2026 17:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
ÇBK Mersin, deplasmanda Ormanspor'u rahat geçti
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 18. haftanın açılış maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, konuk olduğu OGM Ormanspor'u 115-62 yendi. Bu sonuçla ÇBK Mersin 3. sıradaki yerini korurken, Ormanspor ligde 14. mağlubiyetini alarak 9. sırada kaldı.

İki takımda skor dağılımı şu şekilde;
 
OGM Ormanspor: 62 - ÇİMSA ÇBK Mersin: 115
OGM Ormanspor: Duygu Özen 11, Damla Gezgin 10, Kübra Erat 10, Yaren Düzcü 2, DeShields 22, Melisa Dönmez 2, Aliye Nur Orak, Yağmur Güvercin 4, Ecrin Su Özdemir 1

ÇİMSA ÇBK Mersin: Ayşenaz Harma 7, Sinem Aktaş 11, Allen 7, Geiselsoder 14, Iagupova 14, Manolya Kurtulmuş 11, Büşra Akbaş 3, Asena Yalçın, Juskaite 13, Sventoraite 8, Eslem Güler 17, Esra Ural Topuz 10

