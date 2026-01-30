ÇBK Mersin, deplasmanda Ormanspor'u rahat geçti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 18. haftanın açılış maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, konuk olduğu OGM Ormanspor'u 115-62 yendi. Bu sonuçla ÇBK Mersin 3. sıradaki yerini korurken, Ormanspor ligde 14. mağlubiyetini alarak 9. sırada kaldı.
İki takımda skor dağılımı şu şekilde;
OGM Ormanspor: 62 - ÇİMSA ÇBK Mersin: 115
OGM Ormanspor: Duygu Özen 11, Damla Gezgin 10, Kübra Erat 10, Yaren Düzcü 2, DeShields 22, Melisa Dönmez 2, Aliye Nur Orak, Yağmur Güvercin 4, Ecrin Su Özdemir 1
ÇİMSA ÇBK Mersin: Ayşenaz Harma 7, Sinem Aktaş 11, Allen 7, Geiselsoder 14, Iagupova 14, Manolya Kurtulmuş 11, Büşra Akbaş 3, Asena Yalçın, Juskaite 13, Sventoraite 8, Eslem Güler 17, Esra Ural Topuz 10
