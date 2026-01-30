PFDK'dan 314 antrenöre men cezası!

TFF'den yapılan açıklamada, son 5 yılda Süper Lig dışında profesyonel liglerde görev alan 314 antrenörün bahis eylemi nedeniyle 45 gün-12 ay hak mahrumiyeti cezası çarptırıldığı belirtildi.11 antrenör hakkında ceza tayinine yer olmadığına karar verilirken, 1'i için ise incelemenin ve idari tedbirin devam edeceği aktarıldı.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, son 5 yılda profesyonel liglerde antrenörlük yapan 304 kişiyi, bahis oynadıkları gerekçesiyle, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.TFF'den yapılan açıklamada, son 5 yılda profesyonel liglerdeolarak görev alan 304 kişinin bahis oynadıkları gerekçesiyle tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi.