PFDK'dan 314 antrenöre men cezası!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında 314 antrenöre 45 gün ila 12 ay men cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, son 5 yılda Süper Lig dışında profesyonel liglerde görev alan 314 antrenörün bahis eylemi nedeniyle 45 gün-12 ay hak mahrumiyeti cezası çarptırıldığı belirtildi.
11 antrenör hakkında ceza tayinine yer olmadığına karar verilirken, 1'i için ise incelemenin ve idari tedbirin devam edeceği aktarıldı.
YENİ SEVKLER DE YOLDA: 304 ANTRENÖR
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, son 5 yılda profesyonel liglerde antrenörlük yapan 304 kişiyi, bahis oynadıkları gerekçesiyle, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, son 5 yılda profesyonel liglerde 'Atletik Performans Antrenörü, Kaleci Antrenörü, Maç Analizi Antrenörü ile Oyuncu ve Maç İzleme Antrenörü' olarak görev alan 304 kişinin bahis oynadıkları gerekçesiyle tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi.
