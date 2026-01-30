30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
20:00
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
20:00
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
20:00
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
22:30
30 Ocak
Espanyol-Alaves
23:00
30 Ocak
Lazio-Genoa
22:45
30 Ocak
Lens-Le Havre
22:45
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
22:00

Bernardo Silva'dan geleceği için mesaj

Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bernardo Silva, geleceğiyle ilgili, "Zamanı gelince açıklanacak." dedi.

calendar 30 Ocak 2026 12:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester City forması giyen Bernardo Silva, geleceğiyle ilgili konuştu.

İngiliz ekibiyle sözleşmesinin son yılında olan Bernardo Silva, geleceği konusunda kulüp ile birlikte karar vereceklerini söyledi ve, "Zamanı gelince açıklanacak." diye konuştu.

TÜRKİYE İÇİN YANIT


31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçın ardından Türkiye sorusuna da cevap vermişti.

Silva, "Maçın Manchester'da oynanması seni şanslı hissettirdi mi?" sorusunun ardından, "İstanbul'da atmosferin gerçekten zorlu olduğunu duydum. Galatasaray, İstanbul'da yenmesi çok zor bir takım. Evimizde oynamamız iyiydi." yanıtını verdi.

31 yaşındaki futbolcu, "Gelecekte seni İstanbul'da, Türkiye'de görür müyüz?" sorusuna, "Hiçbir zaman bu soruya hayır diyemem. Ama şu anda öyle düşünmüyorum." cevabını verdi.

SEZON PERFORMANSI

Manchester City forması altında bu sezon 32 maçta süre bulan Bernardo Silva, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
