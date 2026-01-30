Bernardo Silva'dan geleceği için mesaj

Manchester City forması giyen Bernardo Silva, geleceğiyle ilgili konuştu.İngiliz ekibiyle sözleşmesinin son yılında olan Bernardo Silva, geleceği konusunda kulüp ile birlikte karar vereceklerini söyledi ve, "Zamanı gelince açıklanacak." diye konuştu.31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçın ardından Türkiye sorusuna da cevap vermişti.Silva, "Maçın Manchester'da oynanması seni şanslı hissettirdi mi?" sorusunun ardından, "İstanbul'da atmosferin gerçekten zorlu olduğunu duydum. Galatasaray, İstanbul'da yenmesi çok zor bir takım. Evimizde oynamamız iyiydi." yanıtını verdi.31 yaşındaki futbolcu, "Gelecekte seni İstanbul'da, Türkiye'de görür müyüz?" sorusuna, "Hiçbir zaman bu soruya hayır diyemem. Ama şu anda öyle düşünmüyorum." cevabını verdi.Manchester City forması altında bu sezon 32 maçta süre bulan Bernardo Silva, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.